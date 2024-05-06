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Сегодня, 21:40

FONFEST и ЦСКА организуют фестиваль футбола перед матчем с «Зенитом»

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ЦСКА — «Зенит».
Фото ФК «Зенит»

11 мая, в день проведения центрального матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арене» состоится совместный ивент ПФК ЦСКА, букмекерской компании FONBET и фанатского сообщества Red-Blue World. Событие будет состоять из трех частей: раздельный забег для детей, взрослых и людей с инвалидностью, фестиваль с выступлениями артистов и тематическими футбольными активностями, а также коллективный просмотр матча на стадионе. Мероприятие смогут посетить как футбольные фанаты, так и любители городских фестивалей и семьи, предпочитающие активный отдых.

CSKA FONFEST стартует в 13.00 с массового забега, символизирующего поддержку любимой команды на расстоянии. Матч армейцы проведут в гостях в Санкт-Петербурге, а московский забег призван продемонстрировать готовность фанатов преодолевать сотни километров, чтобы посмотреть игру. Дистанция забега для детей и людей с инвалидностью составит 1 км, а для взрослых — 3 и 7 км. Старт будет расположен в парке рядом со стадионом, а финиш — внутри арены. Общее количество участников будет подсчитано и конвертировано в рубли, а полученную сумму направят в Сычевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба». Зарегистрироваться для участия в забеге можно по ссылке.

Идейным продолжением забегов выступят разнообразные спортивные активности в подтрибунной зоне, которые будут подогревать интерес перед матчем и позволят болельщикам проверить свои футбольные скиллы. После многочисленных положительных отзывов болельщиков с прошлого фестиваля FONFEST организаторы воссоздадут «Музей ПФК ЦСКА и Red-Blue World», в котором будут представлены клубные и фанатские артефакты.

Музыкальная программа фестиваля включает выступление хорошо знакомой фанатам ЦСКА драм-н-бейс/шансон/рэп-группы ILWT, которая подтвердит свое неофициальное звание «главной группы армейского движения», а также диджей-сет с актуальными хитами от медиаинфлюенсера и модели Ники Кубрак.

В завершение CSKA FONFEST в 19.00 мск состоится коллективный просмотр матча «Зенит» — ЦСКА на «ВЭБ Арене». Экраны будут расположены на двух разных трибунах — для удобства зрителей, которые во время регистрации на сайте смогут заранее выбрать «семейный» или «фанатский» сектор.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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