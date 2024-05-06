FONFEST и ЦСКА организуют фестиваль футбола перед матчем с «Зенитом»
11 мая, в день проведения центрального матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арене» состоится совместный ивент ПФК ЦСКА, букмекерской компании FONBET и фанатского сообщества Red-Blue World. Событие будет состоять из трех частей: раздельный забег для детей, взрослых и людей с инвалидностью, фестиваль с выступлениями артистов и тематическими футбольными активностями, а также коллективный просмотр матча на стадионе. Мероприятие смогут посетить как футбольные фанаты, так и любители городских фестивалей и семьи, предпочитающие активный отдых.
CSKA FONFEST стартует в 13.00 с массового забега, символизирующего поддержку любимой команды на расстоянии. Матч армейцы проведут в гостях в Санкт-Петербурге, а московский забег призван продемонстрировать готовность фанатов преодолевать сотни километров, чтобы посмотреть игру. Дистанция забега для детей и людей с инвалидностью составит 1 км, а для взрослых — 3 и 7 км. Старт будет расположен в парке рядом со стадионом, а финиш — внутри арены. Общее количество участников будет подсчитано и конвертировано в рубли, а полученную сумму направят в Сычевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба». Зарегистрироваться для участия в забеге можно по ссылке.
Идейным продолжением забегов выступят разнообразные спортивные активности в подтрибунной зоне, которые будут подогревать интерес перед матчем и позволят болельщикам проверить свои футбольные скиллы. После многочисленных положительных отзывов болельщиков с прошлого фестиваля FONFEST организаторы воссоздадут «Музей ПФК ЦСКА и Red-Blue World», в котором будут представлены клубные и фанатские артефакты.
Музыкальная программа фестиваля включает выступление хорошо знакомой фанатам ЦСКА драм-н-бейс/шансон/рэп-группы ILWT, которая подтвердит свое неофициальное звание «главной группы армейского движения», а также диджей-сет с актуальными хитами от медиаинфлюенсера и модели Ники Кубрак.
В завершение CSKA FONFEST в 19.00 мск состоится коллективный просмотр матча «Зенит» — ЦСКА на «ВЭБ Арене». Экраны будут расположены на двух разных трибунах — для удобства зрителей, которые во время регистрации на сайте смогут заранее выбрать «семейный» или «фанатский» сектор.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3