Агент о травме Лукаку: «Меня это напугало. Он не из тех, кто будет притворяться»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, рассказал о травме своего клиента, полученного в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (4:0).

«Я был очень обеспокоен, потому что Лукаку всегда стремится играть. То, что он так долго лежал на поле после назначения пенальти, выглядело не очень хорошо, потому что он из тех, кто сразу же поднимается после падения. Ромелу лежал четыре минуты, и меня это напугало. Он не из тех, кто будет притворяться, — приводит слова Пасторелло Sky Sports. — Сейчас мы ждем результатов тестов. У Ромелу есть свой физиотерапевт, он усиленно работает каждый вечер, чтобы вернуться раньше, чем планировалось. Лукаку крепкий парень, и я уверен, что он вернется и будет еще сильнее».

Лукаку был заменен на 23-й минуте встречи с «Мальме». После игры главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что у Лукаку вывих голеностопа.

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах.