«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы впервые за 35 матчей — аутсайдеры встречи с «орлами»
В 36-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» отправится на выезд к «Кристал Пэлас». Игра пройдет 6 мая на стадионе «Селхерст Парк», стартовый свисток арбитра Джарреда Джиллетта прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев чуть больше шансов на успех: победа «орлов» предложена с котировкой 2.31, что приблизительно 42% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» можно взять за 2.85 (34%), коэффициент на ничью — 3.90 (24%).
В первом круге «Кристал Пэлас» в гостевом противостоянии с «МЮ» увез минимальную победу (1:0). Вероятность того, что манкунианцы не уступят в предстоящей встрече, оценена в 1.65.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.80;
• победа хозяев 2:1 — за 8.40;
• 2:2 — за 9.80.
Тотал больше 3.5 гола доступен за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.63.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.40, обратный вариант идет за 2.78.
Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы находятся не в лучшем состоянии: в последних 10 играх во всех турнирах добыли лишь две победы в основное время — против занимающего 15-ю строчку «Эвертона» (2:0) и уже вылетевшего «Шеффилда» (4:2). «Орлы» же под конец сезона набрали неплохой ход: не проигрывают уже на протяжении четырех туров, в трех из которых победили. Причем подопечные Оливера Гласнера расправились в том числе с командами из верхней части турнирной таблицы — обыграли «Ливерпуль» (1:0), «Вест Хэм» (5:2) и «Ньюкасл» (2:0). Вероятно, «Кристал Пэлас» доставит сложности и кризисным «красным дьяволам». Тем более лондонцы традиционно неудобны для «МЮ» — не уступили в шести из предыдущих 10 поединков во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.71.
Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3