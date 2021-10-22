На Украине одним словом описали игру российских клубов в еврокубках

Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнее поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы и высказался об игре российских команд в еврокубках.

«Конечно, ужасные результаты. На лицо стагнация российских клубов. Но думаю, со временем все наладится, потому что деньги есть. И еще можно сказать, что Россия — чемпион по поражениям в достойных играх. А если одним словом описать игру российских клубов в Европе, то это ноль», — сказал Франков «СЭ».

«Локомотив» потерпел второе поражение в группе Е Лиги Европы. После трех туров московская команда занимает последнее место с 1 очком.

Ранее «Спартак» уступил «Лестеру» (3:4) в матче Лиги Европы. «Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов.