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На Украине одним словом описали игру российских клубов в еврокубках

12:12
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнее поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы и высказался об игре российских команд в еврокубках.

«Конечно, ужасные результаты. На лицо стагнация российских клубов. Но думаю, со временем все наладится, потому что деньги есть. И еще можно сказать, что Россия — чемпион по поражениям в достойных играх. А если одним словом описать игру российских клубов в Европе, то это ноль», — сказал Франков «СЭ».

«Локомотив» потерпел второе поражение в группе Е Лиги Европы. После трех туров московская команда занимает последнее место с 1 очком.

Ранее «Спартак» уступил «Лестеру» (3:4) в матче Лиги Европы. «Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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