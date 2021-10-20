20 октября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграет против «Лестера». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17.30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Коллектив Брендана Роджерса — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Лестера» можно за 1.85 — это около 52% вероятности. Триумф «Спартака» идет за 4.50 (22%), а ничья — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Спартак» потенциальная выплата составит 4500 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.56, а Ф2(-1) — за 2.50.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.87, а тотал меньше 2.5 — за 2.00.

Шансы хозяев отличиться больше одного раза оцениваются коэффициентом 3.10.

Верите, что «Лестер» сумеет забить два мяча или более? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.88.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, самый вероятный счет матча — 1:1 с коэффициентом 6.80.