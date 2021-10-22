Малком отреагировал на поражение «Зенита» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов
13:15
Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Дальше с высоко поднятой головой. Будем сражаться до последнего вздоха в поисках нашей цели. Благодарю всех за сообщения, заботу и поддержку!» — написал Малком в Instagram.
После 3-х туров группового этапа ЛЧ «Зенит» набрал 3 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 очками возглавляет группу.
В текущем сезоне 24-летний Малком провел 12 матчей за «Зенит», забил два гола и сделал три результативные передачи.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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