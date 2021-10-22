Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram коллаж, на котором он представлен в формах «красных дьяволов», а также «Реала» и «Ювентуса».

«Энергетика Лиги чемпионов. Я люблю этот турнир», — написал Роналду.

Снимок был дополнен цифрами о рекордах нападающего в Лиге чемпионов: 179 матчей, 137 голов, пятикратный победитель.

Напомним, что 36-летний португалец стал автором победного гола в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2). После трех туров Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с 6 очками возглавил группу F. «Аталанта» набрала 4 очка и расположилась на второй позиции.