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Роналду — о своих рекордах в Лиге чемпионов: «Я люблю этот турнир»

10:35
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram коллаж, на котором он представлен в формах «красных дьяволов», а также «Реала» и «Ювентуса».

«Энергетика Лиги чемпионов. Я люблю этот турнир», — написал Роналду.

Снимок был дополнен цифрами о рекордах нападающего в Лиге чемпионов: 179 матчей, 137 голов, пятикратный победитель.

Напомним, что 36-летний португалец стал автором победного гола в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2). После трех туров Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с 6 очками возглавил группу F. «Аталанта» набрала 4 очка и расположилась на второй позиции.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVSfi8PALPW/

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