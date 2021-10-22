Будущее РПЛ: без Лиги чемпионов и иностранных звезд. В рейтинге УЕФА Россию опередят Украина, Израиль и Кипр

После очередных матчей трех еврокубков и поражений «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» перспективы наших клубов выглядят безрадостными.

Сезон-2021/22

В этом сезоне «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Локомотив» и «Рубин» на пятерых набрали всего 12,5 зачетных очка и 2,5 балла (12,5:5=2,5) и делят 32-е место со Словенией, уступая по набранному коэффициенту Казахстану, Латвии, Эстонии, Болгарии, Финляндии, Азербайджану — лигам, которые никогда не рассматривались в качестве конкурентов.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество (!): с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку. Это хороший стимул, о котором нельзя забывать «Спартаку» и «Локомотиву».

Последние пять сезонов

Украина сократила отставание от России и еще в этом году может выбить наши клубы из первой десятки рейтинга УЕФА. У украинцев сейчас 31 балл по сумме последних пяти сезонов, у российских команд — 31,682.

В начале ноября у российских команд такие матчи: «Ювентус» — «Зенит», «Галатасарай» — «Локомотив», «Лестер» — «Спартак».

У украинцев: «Динамо» К — «Барселона», «Реал» — «Шахтер», «Заря» — ЦСКА Сф.

Одна победа (к примеру, «Зари») принесет нашим конкурентам 0,4 балла, две (если киевляне выиграют у каталонцев) — 0,8 балла. Если при этом никто из российской тройки снова не добьется даже ничьей, уже вечером 4 ноября Россия окажется вне первой десятки.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22). Фото «СЭ»

Представительство в двух ближайших сезонах

В мае этого года Россия удержалась на восьмом месте в рейтинге, а вместе с ним сохранила и хорошие стартовые позиции в еврокубках-2022/23. Будущим летом чемпион страны-2021/22 попадет напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, серебряный призер начнет борьбу с 3-го отборочного раунда. Обладатель Кубка попадет в 4-й отборочный раунд Лиги Европы. Команды, которые займут в РПЛ третье и четвертое места, стартуют в Лиге конференций с 3-го и 2-го отборочных раундов.

Если наши клубы по итогам этого сезона упустят место в первой десятке и дадут обогнать себя украинцам, представительство в Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2023/24 не изменится. А вот о прямой путевке в элитный турнир придется забыть. Чемпиона России-2022/23 ждет 4-й отборочный раунд, серебряного призера — 2-й.

Неучастие в Лиге чемпионов повлечет за собой серьезные финансовые потери и значительно снизит трансферные возможности.

Перспективы

Дальше — хуже. В этом сезоне Россия идет на 32-м месте. По итогам последних четырех сезонов наши еще остаются в первой двадцатке — 18-я позиция. А вот если брать только результаты трех сезонов — то мы лишь на 23-й строчке.

Такое падение, если его не избежать, повлечет за собой:

— сокращение представительства до четырех команд;

— необходимость проходить четыре (!) отборочных раунда в Лиге чемпионов;

— выступление обладателя Кубка не в Лиге Европы, а в Лиге конференций;

— необходимость обладателю Кубка и еще двум командам проходить три отборочных раунда Лиги конференций.

РПЛ станет обычным середняком, малопривлекательным (с точки зрения участия в еврокубках) для спонсоров и иностранных звезд.

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23). Фото «СЭ»