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Будущее РПЛ: без Лиги чемпионов и иностранных звезд. В рейтинге УЕФА Россию опередят Украина, Израиль и Кипр

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
22 октября, 11:10
Наир Тикнизян после поражения «Локомотива» от «Галатасарая». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22. Фото «СЭ» Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22). Фото «СЭ» Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23). Фото «СЭ» Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24). Фото «СЭ»
Наир Тикнизян после поражения «Локомотива» от «Галатасарая». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После очередных матчей трех еврокубков и поражений «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» перспективы наших клубов выглядят безрадостными.
21&nbsp;октября. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Железнодорожники проиграли на&nbsp;своем поле. Новый «Локо» пока уныл: ноль ударов в створ и поражение от «Галатасарая»

Сезон-2021/22

В этом сезоне «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Локомотив» и «Рубин» на пятерых набрали всего 12,5 зачетных очка и 2,5 балла (12,5:5=2,5) и делят 32-е место со Словенией, уступая по набранному коэффициенту Казахстану, Латвии, Эстонии, Болгарии, Финляндии, Азербайджану — лигам, которые никогда не рассматривались в качестве конкурентов.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество (!): с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку. Это хороший стимул, о котором нельзя забывать «Спартаку» и «Локомотиву».

20&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. «Абсолютно пустой центр поля «Спартака»! Зобнин и Литвинов вообще не атаковали Мэддисона и Тилеманса!» Елагин — о поражении от «Лестера»

Последние пять сезонов

Украина сократила отставание от России и еще в этом году может выбить наши клубы из первой десятки рейтинга УЕФА. У украинцев сейчас 31 балл по сумме последних пяти сезонов, у российских команд — 31,682.

В начале ноября у российских команд такие матчи: «Ювентус» — «Зенит», «Галатасарай» — «Локомотив», «Лестер» — «Спартак».

У украинцев: «Динамо» К — «Барселона», «Реал» — «Шахтер», «Заря» — ЦСКА Сф.

Одна победа (к примеру, «Зари») принесет нашим конкурентам 0,4 балла, две (если киевляне выиграют у каталонцев) — 0,8 балла. Если при этом никто из российской тройки снова не добьется даже ничьей, уже вечером 4 ноября Россия окажется вне первой десятки.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22). Фото "СЭ"
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22). Фото «СЭ»
20&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Сергей Семак. В этой ЛЧ «Зенит» и Семак работают качественно. Еще бы добавить куража!

Представительство в двух ближайших сезонах

В мае этого года Россия удержалась на восьмом месте в рейтинге, а вместе с ним сохранила и хорошие стартовые позиции в еврокубках-2022/23. Будущим летом чемпион страны-2021/22 попадет напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, серебряный призер начнет борьбу с 3-го отборочного раунда. Обладатель Кубка попадет в 4-й отборочный раунд Лиги Европы. Команды, которые займут в РПЛ третье и четвертое места, стартуют в Лиге конференций с 3-го и 2-го отборочных раундов.

Если наши клубы по итогам этого сезона упустят место в первой десятке и дадут обогнать себя украинцам, представительство в Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2023/24 не изменится. А вот о прямой путевке в элитный турнир придется забыть. Чемпиона России-2022/23 ждет 4-й отборочный раунд, серебряного призера — 2-й.

Неучастие в Лиге чемпионов повлечет за собой серьезные финансовые потери и значительно снизит трансферные возможности.

20&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Артем Дзюба. «Крайне неудачный матч против «Ювентуса» провел Дзюба. Это большая проблема». Интервью Фабио Капелло

Перспективы

Дальше — хуже. В этом сезоне Россия идет на 32-м месте. По итогам последних четырех сезонов наши еще остаются в первой двадцатке — 18-я позиция. А вот если брать только результаты трех сезонов — то мы лишь на 23-й строчке.

Такое падение, если его не избежать, повлечет за собой:

— сокращение представительства до четырех команд;

— необходимость проходить четыре (!) отборочных раунда в Лиге чемпионов;

— выступление обладателя Кубка не в Лиге Европы, а в Лиге конференций;

— необходимость обладателю Кубка и еще двум командам проходить три отборочных раунда Лиги конференций.

РПЛ станет обычным середняком, малопривлекательным (с точки зрения участия в еврокубках) для спонсоров и иностранных звезд.

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23). Фото "СЭ"
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23). Фото «СЭ»
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24). Фото "СЭ"
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24). Фото «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Александр Бобров все материалы автора

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