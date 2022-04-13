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Единственный удар «Вильярреала» в створ принес игроку букмекерской компании почти 350 000 рублей

Крупные выигрыши в ставках на спорт, букмекерская компания БЕТСИТИ
Евгений Коростелев
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Игроки «Вильярреала» празднуют выход в 1/2 Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
У счастливчика доехал экспресс из двух событий на Лигу чемпионов.

Ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» и «Бавария» — «Вильярреал» сделали игрока букмекерской компании БЕТСИТИ богаче более чем в четыре раза. У автора ставки доехал экспресс с коэффициентом 4.1925 и принес ему 335 400 рублей выигрыша с 80 000.

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Выбор счастливчика вечером вторника, 12 апреля, пал на проходившие параллельно матчи Лиги чемпионов. Из них он собрал небольшой, но очень бойкий экспресс:

  • «Реал» — «Челси»: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95;

  • «Бавария» — «Вильярреал»: Ф2(+1) — за 2.15.

Общий коэффициент — 4.1925, ставка — 80 000, выигрыш — 335 400 рублей.

Победу принесла сенсация в Мюнхене

Судьбоносные матчи начались в одно время, поэтому нервные клетки покидали тело автора ставки с увеличенной в два раза скоростью. Особенно учитывая, как волнообразно складывались события.

В Мадриде уже на 15-й минуте «Челси» открыл счет благодаря мощному удару Мэйсона Маунта в угол ворот Тибо Куртуа. Гости продолжали давить, но больше в стартовые 45 минут голов не случилось. В то же время «Бавария» неистово выжигала на «Альянц Арене» «Вильярреал» — в первом тайме хозяева нанесли 9 ударов по воротам Херонимо Рулли, но счет все же остался ничейным. Можно было перевести дух.

Но на старте вторых 45-минуток ситуация резко поменялась. На 51-й минуте мадридской игры «Челси» забил второй мяч и приблизил автора к успеху с первой ставкой, но примерно в то же время в Мюнхене Роберт Левандовски открыл счет и поставил под угрозу гандикап «Вильярреала».

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В итоге судьба обоих матчей решилась в последние 15 минут. Тимо Вернер снизил градус давления третьим голом в ворота Куртуа — ставка на тотал больше 2.5 мяча зашла. Оставалось, чтобы «Вильярреал» хотя бы не пропустил от «Баварии» — в таком случае ставку на мюнхенский матч рассчитали бы с коэффициентом один, но автор приумножил бы 80 000 рублей почти в два раза за счет успешного выбора в игре «Реал» — «Челси».

Но все-таки это оказался счастливый вечер: «Бавария», до последних минут пытавшаяся завершить матч в основное время, увлеклась атакой и попалась на быстрый выпад соперника. Самуэль Чуквуезе корявенько от газона пробил Мануэля Нойера и единственным ударом своей команды в створ сравнял счет. Результат 1:1 принес автору экспресса долгожданный и сладкий выигрыш в 335 400 рублей!

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Вильярреал
ФК Реал
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
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Сочи – Локомотив
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