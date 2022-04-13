Единственный удар «Вильярреала» в створ принес игроку букмекерской компании почти 350 000 рублей

У счастливчика доехал экспресс из двух событий на Лигу чемпионов.

Ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» и «Бавария» — «Вильярреал» сделали игрока букмекерской компании БЕТСИТИ богаче более чем в четыре раза. У автора ставки доехал экспресс с коэффициентом 4.1925 и принес ему 335 400 рублей выигрыша с 80 000.

Выбор счастливчика вечером вторника, 12 апреля, пал на проходившие параллельно матчи Лиги чемпионов. Из них он собрал небольшой, но очень бойкий экспресс:

«Реал» — «Челси»: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95;

«Бавария» — «Вильярреал»: Ф2(+1) — за 2.15.

Общий коэффициент — 4.1925, ставка — 80 000, выигрыш — 335 400 рублей.

Победу принесла сенсация в Мюнхене

Судьбоносные матчи начались в одно время, поэтому нервные клетки покидали тело автора ставки с увеличенной в два раза скоростью. Особенно учитывая, как волнообразно складывались события.

В Мадриде уже на 15-й минуте «Челси» открыл счет благодаря мощному удару Мэйсона Маунта в угол ворот Тибо Куртуа. Гости продолжали давить, но больше в стартовые 45 минут голов не случилось. В то же время «Бавария» неистово выжигала на «Альянц Арене» «Вильярреал» — в первом тайме хозяева нанесли 9 ударов по воротам Херонимо Рулли, но счет все же остался ничейным. Можно было перевести дух.

Но на старте вторых 45-минуток ситуация резко поменялась. На 51-й минуте мадридской игры «Челси» забил второй мяч и приблизил автора к успеху с первой ставкой, но примерно в то же время в Мюнхене Роберт Левандовски открыл счет и поставил под угрозу гандикап «Вильярреала».

В итоге судьба обоих матчей решилась в последние 15 минут. Тимо Вернер снизил градус давления третьим голом в ворота Куртуа — ставка на тотал больше 2.5 мяча зашла. Оставалось, чтобы «Вильярреал» хотя бы не пропустил от «Баварии» — в таком случае ставку на мюнхенский матч рассчитали бы с коэффициентом один, но автор приумножил бы 80 000 рублей почти в два раза за счет успешного выбора в игре «Реал» — «Челси».

Но все-таки это оказался счастливый вечер: «Бавария», до последних минут пытавшаяся завершить матч в основное время, увлеклась атакой и попалась на быстрый выпад соперника. Самуэль Чуквуезе корявенько от газона пробил Мануэля Нойера и единственным ударом своей команды в створ сравнял счет. Результат 1:1 принес автору экспресса долгожданный и сладкий выигрыш в 335 400 рублей!