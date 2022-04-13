Единственный удар «Вильярреала» в створ принес игроку букмекерской компании почти 350 000 рублей
Ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» и «Бавария» — «Вильярреал» сделали игрока букмекерской компании БЕТСИТИ богаче более чем в четыре раза. У автора ставки доехал экспресс с коэффициентом 4.1925 и принес ему 335 400 рублей выигрыша с 80 000.
Выбор счастливчика вечером вторника, 12 апреля, пал на проходившие параллельно матчи Лиги чемпионов. Из них он собрал небольшой, но очень бойкий экспресс:
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«Реал» — «Челси»: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95;
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«Бавария» — «Вильярреал»: Ф2(+1) — за 2.15.
Общий коэффициент — 4.1925, ставка — 80 000, выигрыш — 335 400 рублей.
Победу принесла сенсация в Мюнхене
Судьбоносные матчи начались в одно время, поэтому нервные клетки покидали тело автора ставки с увеличенной в два раза скоростью. Особенно учитывая, как волнообразно складывались события.
В Мадриде уже на 15-й минуте «Челси» открыл счет благодаря мощному удару Мэйсона Маунта в угол ворот Тибо Куртуа. Гости продолжали давить, но больше в стартовые 45 минут голов не случилось. В то же время «Бавария» неистово выжигала на «Альянц Арене» «Вильярреал» — в первом тайме хозяева нанесли 9 ударов по воротам Херонимо Рулли, но счет все же остался ничейным. Можно было перевести дух.
Но на старте вторых 45-минуток ситуация резко поменялась. На 51-й минуте мадридской игры «Челси» забил второй мяч и приблизил автора к успеху с первой ставкой, но примерно в то же время в Мюнхене Роберт Левандовски открыл счет и поставил под угрозу гандикап «Вильярреала».
В итоге судьба обоих матчей решилась в последние 15 минут. Тимо Вернер снизил градус давления третьим голом в ворота Куртуа — ставка на тотал больше 2.5 мяча зашла. Оставалось, чтобы «Вильярреал» хотя бы не пропустил от «Баварии» — в таком случае ставку на мюнхенский матч рассчитали бы с коэффициентом один, но автор приумножил бы 80 000 рублей почти в два раза за счет успешного выбора в игре «Реал» — «Челси».
Но все-таки это оказался счастливый вечер: «Бавария», до последних минут пытавшаяся завершить матч в основное время, увлеклась атакой и попалась на быстрый выпад соперника. Самуэль Чуквуезе корявенько от газона пробил Мануэля Нойера и единственным ударом своей команды в створ сравнял счет. Результат 1:1 принес автору экспресса долгожданный и сладкий выигрыш в 335 400 рублей!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0