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«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика» 13 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Диогу Жота празднует гол в ворота «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

13 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Бенфика». Игра начнется в 22.00 мск на «Энфилде», трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Встреча в Португалии закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1. Новый матч рассудит бригада голландских арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. На ВАР ему поможет Пол ван Букел.

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Бенфика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безоговорочным фаворитом матча считают хозяев поля, коэффициент на победу «Ливерпуля» — 1.29 (вероятность исхода — 77%). У «Бенфики» практически нет шансов, ее успех оценили котировкой 10.50 (9%), ничья тоже маловероятна — взять ее можно за 6.00 (14%).

Если вдруг «Бенфика» проявит чудеса собранности и везения, то при ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 6000 рублей.

Забьет ли «Ливерпуль» больше трех мячей португальцам? Вполне вероятно, поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 мяча можно за 3.30. Котировка на обратный исход — 1.33.

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Аналогичной ставки у «Бенфики» нет, зато можно поставить на индивидуальный тотал больше 1 мяча за 2.55. Котировка на обратный исход — 1.55.

Чтобы смотреть встречу было интереснее, шансы можно уравнять форой:

• Ф1 (-2) — за 2.20;

• Ф1 (-3) — за 4.30;

• Ф2 (+2) — за 1.67.

Высока вероятность, что обе команды забьют, коэффициент на это — 1.74.

Аналитики компании считают наиболее вероятным результатом встречи победу «Ливерпуля» со счетом 2:0 за 7.60.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
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«Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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Арсенал – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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