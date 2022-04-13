Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика» 13 апреля 2022 года

13 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Бенфика». Игра начнется в 22.00 мск на «Энфилде», трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Встреча в Португалии закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1. Новый матч рассудит бригада голландских арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. На ВАР ему поможет Пол ван Букел.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безоговорочным фаворитом матча считают хозяев поля, коэффициент на победу «Ливерпуля» — 1.29 (вероятность исхода — 77%). У «Бенфики» практически нет шансов, ее успех оценили котировкой 10.50 (9%), ничья тоже маловероятна — взять ее можно за 6.00 (14%).

Если вдруг «Бенфика» проявит чудеса собранности и везения, то при ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 6000 рублей.

Забьет ли «Ливерпуль» больше трех мячей португальцам? Вполне вероятно, поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 мяча можно за 3.30. Котировка на обратный исход — 1.33.

Аналогичной ставки у «Бенфики» нет, зато можно поставить на индивидуальный тотал больше 1 мяча за 2.55. Котировка на обратный исход — 1.55.

Чтобы смотреть встречу было интереснее, шансы можно уравнять форой:

• Ф1 (-2) — за 2.20;

• Ф1 (-3) — за 4.30;

• Ф2 (+2) — за 1.67.

Высока вероятность, что обе команды забьют, коэффициент на это — 1.74.

Аналитики компании считают наиболее вероятным результатом встречи победу «Ливерпуля» со счетом 2:0 за 7.60.