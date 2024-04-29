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Ничушкин разрывает в плей-офф! Он сделал хет-трик, забивает в каждом матче, а его «Колорадо» — монстр

Хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Фото USA Today Sports
Николай Коваленко дебютировал за «Эвеланш».

НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
«Колорадо» — «Виннипег» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Лехконен — 4 (Миттельштадт), 8:10 — 1:0. Шмидт — 1 (Эпплтон, Стэнли), 13:56 — 1:1. Ничушкин — 4 (бол., Макар, Маккиннон), 31:36 — 2:1. Макар — 2, 35:03 — 3:1. Ничушкин — 5 (бол., Лехконен, Маккиннон), 39:36 — 4:1. Ничушкин — 6 (п.в., Рантанен), 59:47 — 5:1.
Вратари: Георгиев — Хеллибак (Броссуа, 40:00, 57:47 — 59:47).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 35 (13+17+5) — 27 (9+7+11).
Наши: Коваленко (7.17/0/0), Ничушкин (22.28/5/+2), Тренин (15.16/1/0) — Наместников (10.05/1/-1).
28 апреля. Денвер. Ball Arena.
Счет в серии: 3-1

На протяжении последних двух сезонов Николай Коваленко был одним из самых ярких форвардов КХЛ. Сын знаменитого в прошлом нападающего Андрея Коваленко перезагрузил карьеру в «Торпедо», где тренерский штаб Игоря Ларионова смог найти применение техничному игроку. «Колорадо» подписал контракт с Коваленко еще прошлым летом, но на сезон вернул его в Нижний Новгород на правах аренды. И как только «Торпедо» завершило сезон (а в 2024 году это произошло быстро), Коваленко отправился за океан.

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Николай пропустил около месяца из-за травмы колена и начал играть с середины апреля. Коваленко провел шесть матчей за фарм-клуб (в том числе — два в плей-офф АХЛ) и был вызван в главную команду перед четвертым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега». Российского нападающего поставили в тройку с Колтоном и Вудом — наличие таких партнеров подразумевало, что нужно играть жестко. И Коваленко начал с трех силовых приемов в первых трех сменах.

Новичок провел неплохой матч, но отыграл лишь чуть более семи минут — пока в «Колорадо» солируют другие. Важную роль играет Яков Тренин, который незаменим в меньшинстве. А в первом периоде он просто вынес Нэйта Шмидта и создал момент из ничего.

В стартовой двадцатиминутке «Колорадо» смял соперника, но в концовке периода отпустил инициативу — в итоге 1:1. Но преимущество «Эвеланш» в движении и нацеленности было неоспоримым и не могло не сказаться. Валерий Ничушкин, забивающий в этой серии в каждом матче, удачно подставил клюшку на пятаке под бросок Макара и вывел «Колорадо» вперед.

А вскоре отличился уже сам Макар, сотворивший настоящий шедевр — перед точным броском по воротам Хеллибака защитник проехал всю площадку.

А в концовке периода Ничушкин оформил дубль, добив шайбу в ворота на пятаке. Пять голов в четырех матчах — невероятный старт в плей-офф российского снайпера!

Удивительно, но до этого матча у Ничушкина не было ни одного хет-трика. И в концовке матча у «Колорадо», кажется, была одна задача — помочь российскому нападающему забить третий гол. Помог и «Виннипег», который при отставании в три шайбы снял вратаря. И Ничушкин поразил пустые ворота за 13 секунд до сирены.

Атака «Колорадо» в этой серии выглядит монструозно — в среднем команда забивает в ворота «Виннипега» по пять с половиной голов за матч. «Эвеланш» просто задавливают соперника, и вряд ли есть сомнения, что команда пройдет первый раунд. Но с такой игрой «Колорадо» вполне может повторить успех двухлетней давности, когда выиграл Кубок Стэнли.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
2 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
2 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
1 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Вегас
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 3
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 3
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
3 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
3 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
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5. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
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