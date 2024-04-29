Николай Коваленко дебютировал за «Эвеланш».

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Колорадо» — «Виннипег» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Лехконен — 4 (Миттельштадт), 8:10 — 1:0. Шмидт — 1 (Эпплтон, Стэнли), 13:56 — 1:1. Ничушкин — 4 (бол., Макар, Маккиннон), 31:36 — 2:1. Макар — 2, 35:03 — 3:1. Ничушкин — 5 (бол., Лехконен, Маккиннон), 39:36 — 4:1. Ничушкин — 6 (п.в., Рантанен), 59:47 — 5:1.

Вратари: Георгиев — Хеллибак (Броссуа, 40:00, 57:47 — 59:47).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (13+17+5) — 27 (9+7+11).

Наши: Коваленко (7.17/0/0), Ничушкин (22.28/5/+2), Тренин (15.16/1/0) — Наместников (10.05/1/-1).

28 апреля. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 3-1

На протяжении последних двух сезонов Николай Коваленко был одним из самых ярких форвардов КХЛ. Сын знаменитого в прошлом нападающего Андрея Коваленко перезагрузил карьеру в «Торпедо», где тренерский штаб Игоря Ларионова смог найти применение техничному игроку. «Колорадо» подписал контракт с Коваленко еще прошлым летом, но на сезон вернул его в Нижний Новгород на правах аренды. И как только «Торпедо» завершило сезон (а в 2024 году это произошло быстро), Коваленко отправился за океан.

Николай пропустил около месяца из-за травмы колена и начал играть с середины апреля. Коваленко провел шесть матчей за фарм-клуб (в том числе — два в плей-офф АХЛ) и был вызван в главную команду перед четвертым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега». Российского нападающего поставили в тройку с Колтоном и Вудом — наличие таких партнеров подразумевало, что нужно играть жестко. И Коваленко начал с трех силовых приемов в первых трех сменах.

Новичок провел неплохой матч, но отыграл лишь чуть более семи минут — пока в «Колорадо» солируют другие. Важную роль играет Яков Тренин, который незаменим в меньшинстве. А в первом периоде он просто вынес Нэйта Шмидта и создал момент из ничего.

В стартовой двадцатиминутке «Колорадо» смял соперника, но в концовке периода отпустил инициативу — в итоге 1:1. Но преимущество «Эвеланш» в движении и нацеленности было неоспоримым и не могло не сказаться. Валерий Ничушкин, забивающий в этой серии в каждом матче, удачно подставил клюшку на пятаке под бросок Макара и вывел «Колорадо» вперед.

А вскоре отличился уже сам Макар, сотворивший настоящий шедевр — перед точным броском по воротам Хеллибака защитник проехал всю площадку.

А в концовке периода Ничушкин оформил дубль, добив шайбу в ворота на пятаке. Пять голов в четырех матчах — невероятный старт в плей-офф российского снайпера!

Удивительно, но до этого матча у Ничушкина не было ни одного хет-трика. И в концовке матча у «Колорадо», кажется, была одна задача — помочь российскому нападающему забить третий гол. Помог и «Виннипег», который при отставании в три шайбы снял вратаря. И Ничушкин поразил пустые ворота за 13 секунд до сирены.

Атака «Колорадо» в этой серии выглядит монструозно — в среднем команда забивает в ворота «Виннипега» по пять с половиной голов за матч. «Эвеланш» просто задавливают соперника, и вряд ли есть сомнения, что команда пройдет первый раунд. Но с такой игрой «Колорадо» вполне может повторить успех двухлетней давности, когда выиграл Кубок Стэнли.