Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года

13 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграют «Атлетико» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 22.00 (мск) на стадионе «Ванда Метрополитано», транслировать игру будет matchtv.ru. Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 1:0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу команды Пепа Гвардиолы — 1.77 (56%). Ничью можно взять за 3.60 (27%), а вот победа хозяев наименее вероятна — котировка на успех «Атлетико» 5.10 (17%).

При ставке 1000 рублей на победу «Атлетико» в случае успешного исхода выплата составит 5100 рублей.

Если вы считаете, что мадридцы не проиграют, то коэффициент на это очень неплохой — 2.12.

В игре очень высока вероятность назначения пенальти — 2.80, больше 35%. Удаление тоже вполне может случиться — котировка на событие составляет 4.00. А красную карточку и точку вместе можно взять за 8.00.

На то, что обе команды забьют в игре минимум один мяч, можно поставить с котировкой 2.00. Обратный исход чуть более вероятен: на то, что забьет только одна команда или вообще не забьет никто, поставить можно за 1.71.

Аналитики компании считают наиболее вероятными результатами три следующих счета:

• 0:1 — за 6.00;

• 0:2 — за 6.80;

• 1:1 — за 7.10.