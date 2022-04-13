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Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года

Артем Белинин
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Игроки «Манчестер Сити» празднуют гол.
Фото Global Look Press

13 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграют «Атлетико» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 22.00 (мск) на стадионе «Ванда Метрополитано», транслировать игру будет matchtv.ru. Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу команды Пепа Гвардиолы — 1.77 (56%). Ничью можно взять за 3.60 (27%), а вот победа хозяев наименее вероятна — котировка на успех «Атлетико» 5.10 (17%).

При ставке 1000 рублей на победу «Атлетико» в случае успешного исхода выплата составит 5100 рублей.

Если вы считаете, что мадридцы не проиграют, то коэффициент на это очень неплохой — 2.12.

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В игре очень высока вероятность назначения пенальти — 2.80, больше 35%. Удаление тоже вполне может случиться — котировка на событие составляет 4.00. А красную карточку и точку вместе можно взять за 8.00.

На то, что обе команды забьют в игре минимум один мяч, можно поставить с котировкой 2.00. Обратный исход чуть более вероятен: на то, что забьет только одна команда или вообще не забьет никто, поставить можно за 1.71.

Аналитики компании считают наиболее вероятными результатами три следующих счета:

• 0:1 — за 6.00;

• 0:2 — за 6.80;

• 1:1 — за 7.10.

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ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
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13
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