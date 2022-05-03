4 мая 2022 года «Вашингтон» Александра Овечкина в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с «Флоридой». Матч состоится в городе Санрайз на «ФЛА Лайв Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени.

«Флорида» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Пантерз» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность — около 54%. Успех «Вашингтона» доступен за 3.50 (28%). Ставку на ничью можно оформить за 4.10 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кэпиталс» потенциальная выплата составит 4100 рублей, прибыль — 3100.

На то, что «Вашингтон» не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1.92.

Матчи между «Пантерз» и «Кэпиталз» получаются очень результативными. В каждом из десяти последних команды забросили пять и более шайб. Средний показатель — 7.6 гола за игру. На ТБ 5.5 шайбы в предстоящей встрече можно поставить за 1.50, а тотал меньше идет за 2.60.

Индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 шайбы доступен за 1.33, «Вашингтона» — за 1.76.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 3:3 за 10.0.

Прогноз и ставка на матч «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Флорида» — лучшая команда Восточной конференции и один из главных фаворитов Кубка Стэнли. За нее выступает третий бомбардир сезона Джонатан Юбердо (115 очков), который, в отличие от лидера «Вашингтона» Александра Овечкина, сыграет в предстоящей встрече. Российский нападающий пропустит начало серии из-за травмы, полученной против «Торонто». Его отсутствие повлияет на исход первого матча.

Рекомендуемая ставка: П1 в основное время за 1.82.