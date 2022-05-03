Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч НХЛ 4 мая 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 4 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Барков («Флорида»).
Фото Global Look Press

4 мая 2022 года «Вашингтон» Александра Овечкина в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с «Флоридой». Матч состоится в городе Санрайз на «ФЛА Лайв Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени.

«Флорида» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Пантерз» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность — около 54%. Успех «Вашингтона» доступен за 3.50 (28%). Ставку на ничью можно оформить за 4.10 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кэпиталс» потенциальная выплата составит 4100 рублей, прибыль — 3100.

На то, что «Вашингтон» не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1.92.

Унаи Эмери (&laquo;Вильярреал&raquo;). «Вильярреал» — «Ливерпуль»: еврокубковое волшебство Эмери не сработает против Мане и Салаха

Матчи между «Пантерз» и «Кэпиталз» получаются очень результативными. В каждом из десяти последних команды забросили пять и более шайб. Средний показатель — 7.6 гола за игру. На ТБ 5.5 шайбы в предстоящей встрече можно поставить за 1.50, а тотал меньше идет за 2.60.

Индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 шайбы доступен за 1.33, «Вашингтона» — за 1.76.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 3:3 за 10.0.

Прогноз и ставка на матч «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Флорида» — лучшая команда Восточной конференции и один из главных фаворитов Кубка Стэнли. За нее выступает третий бомбардир сезона Джонатан Юбердо (115 очков), который, в отличие от лидера «Вашингтона» Александра Овечкина, сыграет в предстоящей встрече. Российский нападающий пропустит начало серии из-за травмы, полученной против «Торонто». Его отсутствие повлияет на исход первого матча.

Рекомендуемая ставка: П1 в основное время за 1.82.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Как правильно мариновать шашлык, чтобы он получился вкусным
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Кубок Стэнли-2022: «Рейнджерс» — «Питтсбург», «Флорида» — «Вашингтон» и другие матчи 4 мая
«Сент-Луис» накажет команду Капризова за грязь? Капитан «Миннесоты» чуть не сломал ногу Бучневичу
«Тампа» уже не фаворит? Кучеров и Василевский провалили первый матч плей-офф
Кубок Стэнли-2022: «Торонто» разгромил «Тампу», «Миннесота» уступила «Сент-Луису» и другие матчи 3 мая
Бучневич стал жертвой грязной игры канадского защитника. Видео
Хет-трик Перрона принес «Сент-Луису» победу в стартовом матче серии с «Миннесотой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости