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«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 мая 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» 3 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Мо Салах в первом матче против «Вильярреала».
Фото Global Look Press

3 мая 2022 года в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» примет «Ливерпуль». Встреча начнется в 22.00 мск на «Стадио де ла Керамика». Трансляция будет доступна на matchtv.ru, телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Лига чемпионов. 1/2 финала
03 мая, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ливерпуль

«Ливерпуль» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа — 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничью можно взять за 4.20 (24%), наименее вероятна победа «Вильярреала» — 4.80 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4200 рублей.

ТМ 2.5 можно взять за 2.20, обратный исход доступен за 1.67.

Можно добавить матчу градуса с помощью форы: Ф1(+1) идет за 1.70, Ф2(-1) - за 2.23.

Садио Мане (&laquo;Ливерпуль&raquo; ). «Вильярреал» — «Ливерпуль»: Мане сделает еще один шаг к «Золотому мячу»?

Считаете, что матч будет горячим и это обернется пенальти? 11-метровый оценен котировкой 2.40.

Наиболее вероятный счет матча — ничья 1:1 за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»

Кто-то ждал от «Вильярреала» сенсации на «Энфилде», но ничего не вышло. Команда Эмери окопалась на своей половине, но все равно пропустила два мяча. У испанцев еще остались теоретические шансы на выход в финал, но на практике ничего не получится. «Ливерпуль» слишком хорош, чтобы подарить сопернику даже ничью.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.70.

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ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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