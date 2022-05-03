3 мая 2022 года в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» примет «Ливерпуль». Встреча начнется в 22.00 мск на «Стадио де ла Керамика». Трансляция будет доступна на matchtv.ru, телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

«Ливерпуль» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа — 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничью можно взять за 4.20 (24%), наименее вероятна победа «Вильярреала» — 4.80 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4200 рублей.

ТМ 2.5 можно взять за 2.20, обратный исход доступен за 1.67.

Можно добавить матчу градуса с помощью форы: Ф1(+1) идет за 1.70, Ф2(-1) - за 2.23.

Считаете, что матч будет горячим и это обернется пенальти? 11-метровый оценен котировкой 2.40.

Наиболее вероятный счет матча — ничья 1:1 за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»

Кто-то ждал от «Вильярреала» сенсации на «Энфилде», но ничего не вышло. Команда Эмери окопалась на своей половине, но все равно пропустила два мяча. У испанцев еще остались теоретические шансы на выход в финал, но на практике ничего не получится. «Ливерпуль» слишком хорош, чтобы подарить сопернику даже ничью.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.70.