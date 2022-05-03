3 мая 2022 года в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» примет «Ливерпуль». Встреча начнется в 22.00 мск на «Эстадио де ла Керамика». Трансляция будет доступна на matchtv.ru, телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа — 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничью можно взять за 4.20 (24%). Наименее вероятна победа «Вильярреала», котировка на это — 4.80 (18%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Вильярреала» в случае его успеха выплата составит 4 800 рублей, прибыль — 3 800 рублей.

Унаи Эмери не раз удивлял конкурентов в этой Лиге чемпионов. На то, что хозяева не проиграют, можно поставить за 2.23.

На «обе забьют» коэффициент 1.69, на противоположный исход — 2.17.

В десяти последних матчах с участием «Вильярреала» тотал больше 2.5 мяча был пробит всего три раза. На ТМ 2.5 можно поставить за 2.20, на обратный исход — за 1.67.

Считаете, что команда Унаи Эмери не забьет больше одного мяча? Возьмите ИТМ(1.5) за 1.39. У «Ливерпуля» интереснее выглядит ИТБ(1.5) за 1.68.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:1 — за коэффициент 7.40;

• 1:2 — за 7.90;

• 0:1 — за 8.00.