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«Вильярреал» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 3 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» 3 мая 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

3 мая 2022 года в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» примет «Ливерпуль». Встреча начнется в 22.00 мск на «Эстадио де ла Керамика». Трансляция будет доступна на matchtv.ru, телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Лига чемпионов. 1/2 финала
03 мая, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа — 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничью можно взять за 4.20 (24%). Наименее вероятна победа «Вильярреала», котировка на это — 4.80 (18%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Вильярреала» в случае его успеха выплата составит 4 800 рублей, прибыль — 3 800 рублей.

Унаи Эмери не раз удивлял конкурентов в этой Лиге чемпионов. На то, что хозяева не проиграют, можно поставить за 2.23.

На «обе забьют» коэффициент 1.69, на противоположный исход — 2.17.

Садио Мане (&laquo;Ливерпуль&raquo; ). «Вильярреал» — «Ливерпуль»: Мане сделает еще один шаг к «Золотому мячу»?

В десяти последних матчах с участием «Вильярреала» тотал больше 2.5 мяча был пробит всего три раза. На ТМ 2.5 можно поставить за 2.20, на обратный исход — за 1.67.

Считаете, что команда Унаи Эмери не забьет больше одного мяча? Возьмите ИТМ(1.5) за 1.39. У «Ливерпуля» интереснее выглядит ИТБ(1.5) за 1.68.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:1 за коэффициент 7.40;

• 1:2 за 7.90;

• 0:1 за 8.00.

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ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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