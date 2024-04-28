Сегодня бронзовому призеру Евро-2008 исполняется 40 лет.

У него была классная карьера. Поиграл за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и другие клубы. За сборную России провел 30 матчей. Бронзовый призер Евро-2008, в четвертьфинале стал автором победного гола в ворота Голландии.

При этом на его коленях давным-давно живого места нет! Еще в юности перенес две операции на «крестах», плюс вырезали два мениска. В «Спартаке» про Дмитрия говорили: «Хороший парень. Но с таким здоровьем в футбол не играют».

Торбинский доказал обратное.

В 21 он был не нужен никому, кроме челябинского «Спартака», выступавшего в первом дивизионе. А через три года разрывал греков и голландцев на чемпионате Европы.

Травмы

— Есть объяснение, почему у вас так рано полетели крестообразные связки? — спросили Торбинского в «Разговоре по пятницам».

— Врачи говорят — особенность организма. Парень я северный, из Норильска, связкам недостает эластичности. Матчи на синтетике здоровья тоже не добавляли. Нынче искусственные газоны научились делать, а раньше в «Спартаке» тренировались на паласе.

— После стольких операций всякий футболист просыпается от боли в коленях?

— Я не встречал футболиста, у которого бы ничего не болело! Каждое утро обязательно что-нибудь прихватит. Со временем к этому привыкаешь, просто перестаешь замечать. Мне о тех операциях, слава богу, ничего не напоминает. Разве что колени на погоду реагируют.

— Алан Дзагоев расплакался, услышав, что ему грозит операция. У вас в такие минуты слезы были?

— Все было — и слезы, и нервный срыв, когда второй раз за два года порвал крестообразную. Для футболиста нет страшнее травмы, чем «кресты». А реакцию Алана понимаю. Ему есть что терять. Мне кажется, игроку, который уже востребован, ложиться на операцию психологически тяжелее, чем тому, чья карьера только начинается.

— Каким у вас был нервный срыв?

— Напился.

— Помогло?

— Именно тогда понял, что алкоголь не помощник в решении проблем. Легче мне стало после слов доктора Пфайфера, к которому направили на осмотр. «Не волнуйся, — сказал он. — Ты восстановишься и еще лет пятнадцать спокойно поиграешь. Так что готовься к операции, не паникуй».

— У Юрия Савичева, олимпийского чемпиона Сеула, дома стоят баночки с собственными частями тела — их после операций дарили немецкие врачи. Понимаете людей, которые хранят такие вещи?

— Нет. В Германии пациентам действительно могут вручить на память, к примеру, кусочек мениска. У меня операций хватало, но и в голову не приходило запасаться этими «сувенирами». Глядя на них, положительных эмоций себе не добавишь.

Стычка Дмитрия Торбинского и Игоря Семшова. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Характер

— Роман Павлюченко нам когда-то рассказывал — стоит тренеру на Торбинского накричать, тот моментально раскисает. Неужели правда?

— Раскисаю?! Наоборот, эмоции зашкаливают. Только на поле не всегда это к добру приводит...

Конечно, для меня, как любого спортсмена, поддержка тренера очень важна. Помню, в «Спартаке» уже объявил об уходе, и Черчесов посадил на лавку. Потом опоздал на установку с «Сатурном» — но это чистейшая случайность. Вскоре меня вызвал Черчесов и сказал: «Уважаю твое решение уйти, но давай доработаем. Закончим дело здесь. Я в тебя верю». Это был сильнейший психологический ход. Ответил: «Без вопросов, Станислав Саламович».

— Думали, все будет не так?

— Не сомневался — меня задвинут в глухой запас. Вот в дубль вряд ли отправили бы, я все-таки уровень держал.

— В чем тренер Черчесов исключительно силен?

— Удивительно принципиальный — другой закрыл бы глаза на мое опоздание на установку, слишком многое в том матче решалось. Но дисциплина была железная. Открою секрет — на самом деле никакого опоздания не было. Оставались секунды, я бежал вниз.

— ???

— У нас принято было — как дверь за тренером закрылась, все. Никто не войдет. Я успевал — но Черчесов зашел раньше. Футболисты пришли за десять минут и ждали лишь его.

— Сергей Родионов говорил про вас юного — «непростой характер». Так и есть?

— Интересно, что Сергей Юрьевич в эту формулировку вкладывал? В чем непростой характер? Слишком вспыльчивый? Но вспыльчивость моя никогда не направлена на команду.

— Главная для вас сложность в собственном характере?

— То, что в игре выливается в красные карточки. Хотя никому не хотел нанести травму. Я не из тех, кто бьет исподтишка. И во всех стыках, поверьте, рискую не меньше, чем мой оппонент.

— В курсе, что о вашей игре на чемпионате Европы Отто Рехагель сказал Александру Бородюку?

— Догадываюсь — я в той игре двоих сломал. Вернее, не сломал — неудачно столкнулись в центре поля. С моей стороны и фолов-то не было. Но двое греков отправились в раздевалку. Здоровенный Сейтаридис и кто-то из нападающих. Кажется, Гекас.

— Вот старик Рехагель и сказал с восхищением: «Один маленький засранец перебил всех моих парней».

— Ха! Забавно. Такого я не слышал, мне Бородюк немного иначе преподнес.

Дмитрий Торбинский против Василиса Торосидиса в матче сборных России и Греции. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стычки

— Можно сказать, что на Евро-2008 наша сборная сыграла лучше, чем умеет?

— «Лучше, чем умеет» — звучит грубовато. Хоть убейте, не хочется мне с этим соглашаться. Но в чем-то вы, возможно, правы.

— У каждого — свой Хиддинк. В каком эпизоде вы его вспоминаете?

— Как он нервничал перед Грецией. На моей памяти Гус сроду так не волновался — даже ушел с утреннего собрания, не выдержал.

— Кто выступил?

— Бородюк говорил патриотические слова. Мы сами прониклись — бились как никогда. Атмосфера была накалена безумно. Греки рассчитывали на навесы да стандарты. Ажурной игры у них нет — зато все мощные, коренастые. А этот, волосатый из «Ливерпуля», вообще глыба...

— Кириакос?

— Ага, он. И Деллас. Бойцы потрясающие, выгрызают каждый мяч. Но мы им не уступили.

— Самая памятная беседа с Хиддинком?

— Да он и не грузил разговорами. Гус успехи в нас вживлял.

— Это как?

— Внушал — все победы по делу. А мы — отличные футболисты. Уже думали: да ведь так и должно быть! Обыграли Англию — но чему радоваться? Мы и обязаны ее обыгрывать.

— Что вы Стиву Джеррарду и высказали прямо на поле. Такому интеллигентному человеку — грубыми словами.

— Это Джеррард-то — интеллигентный? Не смешите. Может, в жизни — но не на поле. Настоящий англичанин, очень жесткий, никого не жалеет.

— По словам Андрея Воронина, подловато из англичан могут сыграть Терри, Фердинанд и Каррагер. Но не Джеррард.

— Как раз подлости от англичан я не заметил. А Джеррарда послал, после того как в корпус ему сыграл. Он отлетел. Потом посмотрели друг на друга с таким гневом... Это нормально.

— А с Владиславом Радимовым в матче за Суперкубок из-за чего устроили перебранку около скамейки запасных?

— Я получил красную карточку и шел в раздевалку. Был жутко зол, понимал, что подвел команду. Тем более это был мой первый матч за «Локомотив». И вдруг Радимов решил громко объяснить мне, как нужно играть в футбол. Выражения подобрал такие, что мгновенно вывел из себя. Да мне в ту минуту не надо было много, чтобы вспыхнуть.

— И вы швырнули в Радимова бутыль с водой.

— Я уж и не помню.

— После объяснились с Владом?

— При встрече здороваемся — этого достаточно.

Дмитрий Торбинский после окончания карьеры живет в Майами. Фото Соцсети

Майами

Последним клубом в карьере Дмитрия стал «Енисей», в котором он провел сезон-2018/19. А летом 2019-го Торбинский с семьей переехал в Майами, где два года спустя открыл футбольную академию.

«Вот и наступило долгожданное торжественное открытие TorbiStar Soccer Academy. Расположена в самом центре Санни-Айлс на известном курорте Trump International Beach Resort», — написал Дмитрий в соцсетях в апреле 2021-го.

Ну а в 2020-м в интервью обозревателю «СЭ» Александру Кружкову Торбинский рассказал немного о своей американской жизни.

— У вас в Майами квартира?

— Да, но с тремя детьми в ней тесновато, поэтому на днях сняли дом. Большая территория, бассейн, лужайка — есть где развернуться, побегать, поиграть. Плюс гуляем по округе, катаемся на великах.

— Когда-то вы говорили: «Я очень люблю семечки и корюшку». Как с этим в Майами?

— Здесь есть все! Если хочется поностальгировать, можно заглянуть в русские магазины. Ассортимент не хуже, чем в Москве. А корюшкой меня угощают знакомые из Владивостока, им привозят периодически.

— Лет шесть назад вы сказали: «Футболу отдал так много, что себя в нем уже не вижу. Ни тренером, ни менеджером, ни агентом...»

— С возрастом приоритеты меняются. Когда в 2017-м остался без клуба, пошел учиться. Совместная программа Высшей школы экономики и FIFA/CIES «Спортивный менеджмент/Executive Programme in Sports Management». Тоже полезный опыт. Правда, не доучился. Через полгода подписал контракт с кипрским клубом «Пафос». Затем были «Балтика», «Енисей», теперь вот Америка.

— К разговору об открытии в Майами футбольной академии — не смущает, что в этих краях соккер мало кому интересен?

— Наоборот, набирает популярность! В МLS растет посещаемость, приезжают звезды, пусть и на закате карьеры. Не забывайте, в 2026 году Штаты примут чемпионат мира. Ну а если говорить о Майами, то тут очень много латиноамериканцев. У них любовь к футболу в крови.

— Летом 2019-го Игнашевич приглашал вас в «Торпедо». Почему отказали?

— Во-первых, это ФНЛ. Во-вторых, семья уже настроилась на отъезд в Америку, а по деньгам предложение «Торпедо» было не настолько заманчивым, чтобы резко менять планы.

— Правильно поступили?

— В премьер-лиге я бы поиграл. В ФНЛ опускаться не хотелось. Понял — пора начинать новую жизнь. На футболе-то она не заканчивается. Да и какая разница — завязать годом раньше или позже?

— Недавно голландец Депай выложил в соцсетях ролик, как восстанавливается после травмы на фоне вашей футболки, которая в рамочке висит на стене. Видели?

— Да. Судя по комментариям, все подумали, что Депай дома мою майку повесил. А это итальянская клиника «Вилла Стюарт». В свое время я два с половиной месяца проходил там курс реабилитации. В знак благодарности подарил врачам футболку с Евро-2008.

— У вас дома в рамочке точно такая же?

— У меня вообще нет маек в рамочке! Ни своих, ни чужих. Никогда не коллекционировал. Если с кем-то менялся после игры, потом друзьям дарил.

— Хотя бы ту, в которой забили победный гол ван дер Сару в 2008-м, сохранили?

— Не знаю. В шкафу лежат какие-то. Давно не доставал.

— Пересматриваете четвертьфинал Россия — Голландия?

— Фрагменты видел. Целиком — ни разу. Да и зачем? Все это приятное, но уже далекое прошлое. А я живу сегодняшним днем.