10 мая 2022 года в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России встретятся московское «Динамо» и «Алания» из Владикавказа. Команда Спартака Гогниева в 1/4 прошла питерский «Зенит» по пенальти. Парни Сандро Шварца одолели «Балтику», также в серии 11-метровых.

Полуфинал Кубка России начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена». В прямом эфире игру будут транслировать сайт matchtv.ru и «Матч! Премьер». Начало эфира — в 16.00 (мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы «Динамо» выйти в финал. Победа московской команды в основное время оценена коэффициентом 1.34, это примерно 74% вероятности. На успех «Алании» можно поставить за 9.10 (7%). На ничью — за 5.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае нужного исхода принесет выигрыш 9100 рублей и чистую прибыль в 8100 рублей.

Котировка на выход «Динамо» в финал — 1.20. Проход владикавказцев дальше оценивается коэффициентом 4.60.

Шансы на победу в серии пенальти у соперников одинаковые — 9.50.

Три наиболее вероятных точных счета кричат о победе «Динамо»:

• 1:0 — за 5.50;

• 2:0 — за 6.00;

• 2:1 — за 8.10.