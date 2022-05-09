Динамо — Алания, прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России, коэффициенты букмекерской компании
10 мая 2022 года в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России встретятся московское «Динамо» и «Алания» из Владикавказа. Команда Спартака Гогниева в 1/4 прошла питерский «Зенит» по пенальти. Парни Сандро Шварца одолели «Балтику», также в серии 11-метровых.
Полуфинал Кубка России начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена». В прямом эфире игру будут транслировать сайт matchtv.ru и «Матч! Премьер». Начало эфира — в 16.00 (мск).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы «Динамо» выйти в финал. Победа московской команды в основное время оценена коэффициентом 1.34, это примерно 74% вероятности. На успех «Алании» можно поставить за 9.10 (7%). На ничью — за 5.10 (19%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае нужного исхода принесет выигрыш 9100 рублей и чистую прибыль в 8100 рублей.
Котировка на выход «Динамо» в финал — 1.20. Проход владикавказцев дальше оценивается коэффициентом 4.60.
Шансы на победу в серии пенальти у соперников одинаковые — 9.50.
Три наиболее вероятных точных счета кричат о победе «Динамо»:
• 1:0 — за 5.50;
• 2:0 — за 6.00;
• 2:1 — за 8.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0