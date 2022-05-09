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Сегодня, 17:15

Динамо — Алания, прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России, коэффициенты букмекерской компании

Эксперты оценили шансы «Динамо» выйти в финал БЕТСИТИ Кубка России
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Роман Евгеньев в матче против «Балтики».
Фото ФК «Динамо».

10 мая 2022 года в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России встретятся московское «Динамо» и «Алания» из Владикавказа. Команда Спартака Гогниева в 1/4 прошла питерский «Зенит» по пенальти. Парни Сандро Шварца одолели «Балтику», также в серии 11-метровых.

Полуфинал Кубка России начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена». В прямом эфире игру будут транслировать сайт matchtv.ru и «Матч! Премьер». Начало эфира — в 16.00 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Алания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы «Динамо» выйти в финал. Победа московской команды в основное время оценена коэффициентом 1.34, это примерно 74% вероятности. На успех «Алании» можно поставить за 9.10 (7%). На ничью — за 5.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае нужного исхода принесет выигрыш 9100 рублей и чистую прибыль в 8100 рублей.

Котировка на выход «Динамо» в финал — 1.20. Проход владикавказцев дальше оценивается коэффициентом 4.60.

Сандро Шварц (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» — «Алания»: команда Шварца не справится с лучшей атакой ФНЛ в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России?

Шансы на победу в серии пенальти у соперников одинаковые — 9.50.

Три наиболее вероятных точных счета кричат о победе «Динамо»:

• 1:0 — за 5.50;

• 2:0 — за 6.00;

• 2:1 — за 8.10.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
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