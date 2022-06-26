Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о своем состоянии после финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).

— Стало ли для тебя неожиданностью, что ты играл в финале?

— Нет. Я знал, что буду играть в финале. Обговаривалось заранее, что я буду играть все матчи до последнего. Матч с «Сочи»? Мне сказали, что это была подготовка к финалу.

— Помнишь, какие были последние слова Сандро Шварца перед отъездом?

— Честно, нет. После игры я был в такой прострации... Я был в себе. Не слышал, кто и что говорил. Но после «Сочи» мне было еще хуже. Я помню, что ребята что-то говорили в раздевалке. Но я сидел и думал о своем.