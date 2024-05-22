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«Аталанта» — «Байер»: бергамаски не совладают с атакующей мощью соперника

Прогноз на финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 22 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Хаби Алонсо, главный тренер «Байера».
Фото Global Look Press

22 мая пройдет первый еврокубковый финал текущего сезона — в Дублине на стадионе «Авива» «Аталанта» и «Байер» поборются за трофей Лиги Европы. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени, рассудит команды бригада румынского арбитра Иштвана Ковача. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. Финал
22 мая, 22:00. Aviva Stadium (Дублин)
Аталанта
Байер

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение чемпиону Германии: победа «Байера» в основное время предложена с котировкой 1.85, вероятность этого события — примерно 54%. Успех бергамасков доступен за 4.40 (21%), даже на ничью коэффициент чуть ниже — 3.85 (25%).

Итоговый триумф «фармацевтов» оценен в 1.43, этот рынок на «Аталанту» идет за 2.85.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты финала тоже намекают на серьезное превосходство «Байера»:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2,5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.79, альтернативная опция представлена за 2.04.

Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;). Клуб с россиянином в составе никогда не уступал в финале еврокубков. Но против магии Миранчука — непобедимый «Байер»

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Байер»

«Байер» проводит фантастический сезон: до сих пор не потерпел ни одного поражения, выиграл бундеслигу, а 25 мая сыграет еще и в финале Кубка Германии. Особенно впечатляет атакующая мощь подопечных Хаби Алонсо. В Лиге Европы они заколачивали в среднем 2,58 гола за игру, а минимум два мяча забили в 10 поединках из 12. Эту же отметку «фармацевты» преодолели в шести предыдущих встречах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.90.

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
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 - : -
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 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
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 - : -
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