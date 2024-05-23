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«Кальяри» — «Фиорентина»: сардинцы проводят Раньери на пенсию и сохранят прописку в серии А

Прогноз на матч серии А «Кальяри» — «Фиорентина» 23 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Клаудио Раньери («Кальяри»).
Фото Getty Images

23 мая в завершающем чемпионат Италии 38-м туре столкнутся «Кальяри» и «Фиорентина». Поединок пройдет на стадионе «Сарденья». Начало игры — в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.

Италия. Серия А. 38-й тур
23 мая, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Фиорентина

Аналитики компании Winline считают гостей фаворитами. На успех «фиалок» предложен коэффициент 1.72, что соответствует 56% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (24%), а триумф островитян — за 5.00 (20%).

«Кальяри» не уступил в шести домашних встречах подряд. На очередное непоражение сардинцев (1Х) выставили рынок 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16. На обмен голами можно поставить за 1.60, обратную опцию оценили близкой котировкой 2.25.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Кальяри» — «Фиорентина»

У фиолетовых нет турнирных задач, а сардинцы — в трех очках от зоны вылета. Им нужно набрать как минимум один балл — и это достижимо. Беспроигрышная серия «Кальяри» при родных фанатах насчитывает шесть матчей (две победы, четыре ничьих). А «Фиорентина», наоборот, в гостях выглядит неважно и не выиграла на выезде в семи встречах подряд (пять закончились поражениями).

При этом у обоих соперников регулярно проходит ставка на обмен голами: у островитян в шести поединках из восьми, а у «фиалок» — в семи из девяти. Плюс для главного тренера «Кальяри» Клаудио Раньери эта игра может стать последней в карьере — в конце сезона 72-летний специалист покинет клуб и, вероятно, уйдет на пенсию. Поэтому его футболисты сделают все, чтобы проводить легенду достойнейшим образом.

Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют» за 2.80.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кальяри
ФК Фиорентина
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
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Факел – Ахмат
 - : -
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