«Кальяри» — «Фиорентина»: сардинцы проводят Раньери на пенсию и сохранят прописку в серии А
23 мая в завершающем чемпионат Италии 38-м туре столкнутся «Кальяри» и «Фиорентина». Поединок пройдет на стадионе «Сарденья». Начало игры — в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.
Аналитики компании Winline считают гостей фаворитами. На успех «фиалок» предложен коэффициент 1.72, что соответствует 56% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (24%), а триумф островитян — за 5.00 (20%).
«Кальяри» не уступил в шести домашних встречах подряд. На очередное непоражение сардинцев (1Х) выставили рынок 2.19.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16. На обмен голами можно поставить за 1.60, обратную опцию оценили близкой котировкой 2.25.
По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Кальяри» — «Фиорентина»
У фиолетовых нет турнирных задач, а сардинцы — в трех очках от зоны вылета. Им нужно набрать как минимум один балл — и это достижимо. Беспроигрышная серия «Кальяри» при родных фанатах насчитывает шесть матчей (две победы, четыре ничьих). А «Фиорентина», наоборот, в гостях выглядит неважно и не выиграла на выезде в семи встречах подряд (пять закончились поражениями).
При этом у обоих соперников регулярно проходит ставка на обмен голами: у островитян в шести поединках из восьми, а у «фиалок» — в семи из девяти. Плюс для главного тренера «Кальяри» Клаудио Раньери эта игра может стать последней в карьере — в конце сезона 72-летний специалист покинет клуб и, вероятно, уйдет на пенсию. Поэтому его футболисты сделают все, чтобы проводить легенду достойнейшим образом.
Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют» за 2.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4