10 мая 2022 года в первом полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» сразится с «Аланией». Матч состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Динамо». На победу москвичей в основное время можно поставить за 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 5.10 (19%). Успех гостей из Владикавказа оценен самым высоким коэффициентом — 9.10 (7%).

В четвертьфинале «Алания» в серии пенальти выбила «Зенит». Если считаете, что команда ФНЛ сотворит еще одну сенсацию и оставит «Динамо» без финала по итогам 90 минут, ставка в 1000 рублей на гостей принесет выплату в 8800 рублей в случае нужного исхода.

И все же шансы бело-голубых сыграть в решающем матче выше — на проход команды Сандро Шварца коэффициент 1.20, на «Аланию» — 4.60.

Аналитики считают, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 мяча котировка 1.62, на ТМ 2.5 — 2.30.

Отличный коэффициент на вариант «обе забьют» — 1.97. Обратный вариант доступен за 1.83.

Три наиболее вероятных точных счета — в пользу «Динамо»:

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Алания»

На выходных перед матчем БЕТСИТИ Кубка России команды сыграли отвратительно и копировали результаты друг друга: «Динамо» в гостях влетело «Крыльям Советов» (2:5), а «Алания» с тем же счетом — «Нефтехимику». Владикавказцам такой исход более-менее простителен — они явно экономили силы перед матчем в Москве, который весит намного больше, чем все оставшиеся встречи в ФНЛ. А вот «Динамо» борется за серебро РПЛ с «Сочи», который теперь сравнялся по очкам. Вряд ли бело-голубые просто так отдали очки — самарцы их банально вынесли с поля.

У москвичей теперь серия из трех поражений, в этих матчах они пропустили девять мячей. «Алания», у которой самая сильная атака в первом дивизионе (72 гола), точно должна забить хотя бы раз.

Рекомендуемая ставка: «Алания» забьет за 1.77.