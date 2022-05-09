«Динамо» — «Алания»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 10 мая 2022 года
10 мая 2022 года в первом полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» сразится с «Аланией». Матч состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Динамо». На победу москвичей в основное время можно поставить за 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 5.10 (19%). Успех гостей из Владикавказа оценен самым высоким коэффициентом — 9.10 (7%).
В четвертьфинале «Алания» в серии пенальти выбила «Зенит». Если считаете, что команда ФНЛ сотворит еще одну сенсацию и оставит «Динамо» без финала по итогам 90 минут, ставка в 1000 рублей на гостей принесет выплату в 8800 рублей в случае нужного исхода.
И все же шансы бело-голубых сыграть в решающем матче выше — на проход команды Сандро Шварца коэффициент 1.20, на «Аланию» — 4.60.
Аналитики считают, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 мяча котировка 1.62, на ТМ 2.5 — 2.30.
Отличный коэффициент на вариант «обе забьют» — 1.97. Обратный вариант доступен за 1.83.
Три наиболее вероятных точных счета — в пользу «Динамо»:
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Алания»
На выходных перед матчем БЕТСИТИ Кубка России команды сыграли отвратительно и копировали результаты друг друга: «Динамо» в гостях влетело «Крыльям Советов» (2:5), а «Алания» с тем же счетом — «Нефтехимику». Владикавказцам такой исход более-менее простителен — они явно экономили силы перед матчем в Москве, который весит намного больше, чем все оставшиеся встречи в ФНЛ. А вот «Динамо» борется за серебро РПЛ с «Сочи», который теперь сравнялся по очкам. Вряд ли бело-голубые просто так отдали очки — самарцы их банально вынесли с поля.
У москвичей теперь серия из трех поражений, в этих матчах они пропустили девять мячей. «Алания», у которой самая сильная атака в первом дивизионе (72 гола), точно должна забить хотя бы раз.
Рекомендуемая ставка: «Алания» забьет за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0