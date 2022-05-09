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«Динамо» — «Алания»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 10 мая 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Динамо» в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Балтики».
Фото ФК «Динамо»

10 мая 2022 года в первом полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» сразится с «Аланией». Матч состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Алания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Динамо». На победу москвичей в основное время можно поставить за 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 5.10 (19%). Успех гостей из Владикавказа оценен самым высоким коэффициентом — 9.10 (7%).

В четвертьфинале «Алания» в серии пенальти выбила «Зенит». Если считаете, что команда ФНЛ сотворит еще одну сенсацию и оставит «Динамо» без финала по итогам 90 минут, ставка в 1000 рублей на гостей принесет выплату в 8800 рублей в случае нужного исхода.

И все же шансы бело-голубых сыграть в решающем матче выше — на проход команды Сандро Шварца коэффициент 1.20, на «Аланию» — 4.60.

Аналитики считают, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 мяча котировка 1.62, на ТМ 2.5 — 2.30.

Отличный коэффициент на вариант «обе забьют» — 1.97. Обратный вариант доступен за 1.83.

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Три наиболее вероятных точных счета — в пользу «Динамо»:

  • 2:0 — за 6.30;

  • 1:0 — за 7.20;

  • 2:1 — за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Алания»

На выходных перед матчем БЕТСИТИ Кубка России команды сыграли отвратительно и копировали результаты друг друга: «Динамо» в гостях влетело «Крыльям Советов» (2:5), а «Алания» с тем же счетом — «Нефтехимику». Владикавказцам такой исход более-менее простителен — они явно экономили силы перед матчем в Москве, который весит намного больше, чем все оставшиеся встречи в ФНЛ. А вот «Динамо» борется за серебро РПЛ с «Сочи», который теперь сравнялся по очкам. Вряд ли бело-голубые просто так отдали очки — самарцы их банально вынесли с поля.

У москвичей теперь серия из трех поражений, в этих матчах они пропустили девять мячей. «Алания», у которой самая сильная атака в первом дивизионе (72 гола), точно должна забить хотя бы раз.

Рекомендуемая ставка: «Алания» забьет за 1.77.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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