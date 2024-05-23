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Сегодня, 14:15

«Кальяри» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 23 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Кальяри» — «Фиорентина» 23 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мбала Нзола и Адам Оберт («Фиорентина» — «Кальяри»).
Фото Getty Images

23 мая завершится чемпионат Италии. В последнем 38-м туре «Фиорентина» приедет в гости к «Кальяри». Команды сыграют на стадионе «Сарденья». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.

Италия. Серия А. 38-й тур
23 мая, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Фиорентина

Букмекерская компания Winline назвала «фиалок» фаворитами. На триумф коллектива Винченцо Итальяно выставлен коэффициент 1.72, что соответствует 56% вероятности результата. Ничья идет за 3.90 (24%), успех сардинцев — за 5.00 (20%).

«Кальяри» не уступил в шести домашних встречах подряд. Рынок на очередное непоражение команды Клаудио Раньери (1Х) — 2.19.

Фора (+1) на успех островитян доступна по 1.68. Фора (-1) на «Фиорентину» — по 2.12.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16. На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.60, обратную опцию оценили близкой котировкой 2.25.

Иван Сергеев и&nbsp;Андрей Мостовой (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» очнулся в прошлом туре и вновь выглядит грозно. Правда, «Ростов» очень хорош этой весной

Первый гол в исполнении хозяев предложен за 3.05, на гостей дали 1.81. Вариант «никто» играется за 5.00.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Он представлен за 6.40.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кальяри
ФК Фиорентина
Серия А
0
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«Кальяри» — «Фиорентина»: сардинцы проводят Раньери на пенсию и сохранят прописку в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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