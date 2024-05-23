«Кальяри» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 23 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
23 мая завершится чемпионат Италии. В последнем 38-м туре «Фиорентина» приедет в гости к «Кальяри». Команды сыграют на стадионе «Сарденья». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.
Букмекерская компания Winline назвала «фиалок» фаворитами. На триумф коллектива Винченцо Итальяно выставлен коэффициент 1.72, что соответствует 56% вероятности результата. Ничья идет за 3.90 (24%), успех сардинцев — за 5.00 (20%).
«Кальяри» не уступил в шести домашних встречах подряд. Рынок на очередное непоражение команды Клаудио Раньери (1Х) — 2.19.
Фора (+1) на успех островитян доступна по 1.68. Фора (-1) на «Фиорентину» — по 2.12.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16. На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.60, обратную опцию оценили близкой котировкой 2.25.
Первый гол в исполнении хозяев предложен за 3.05, на гостей дали 1.81. Вариант «никто» играется за 5.00.
По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Он представлен за 6.40.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4