Лещук — о концовке прошлого сезона: «Старался ничего не читать. Напоминают — сразу портится настроение»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о давлении после завершения сезона 2021/22.
— Концовка прошлого сезона получилась очень скомканная. Сумел ли ты забыть ее?
— Больше да, чем нет. В отпуске старался ничего не читать. Но были люди, которые присылали какие-то новости, комментарии. Я просил их не делать этого, но они продолжали присылать. Когда ты отдыхаешь, то стараешься думать о чем-то другом. А тебе напоминают... Конечно, настроение сразу портится.
— Как ты справился с давлением после матча с «Сочи»? Учитывая, что впереди был финал БЕТСИТИ Кубка России?
— Это футбол. Если мы не выиграли — значит совершили какую-то ошибку. Хоть и отрицательный, но это опыт. Главное — сделать из этого правильные выводы, понять свои ошибки и исправить их в следующих сезонах.
«Динамо» проиграло «Сочи» (1:5) в матче последнего 30-го тура РПЛ и финишировало на третьем месте. В финале БЕТСИТИ Кубка России команда уступила «Спартаку» со счетом 1:2. В обоих матчах на воротах «Динамо» стоял Лещук.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -