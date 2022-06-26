Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о давлении после завершения сезона 2021/22.

— Концовка прошлого сезона получилась очень скомканная. Сумел ли ты забыть ее?

— Больше да, чем нет. В отпуске старался ничего не читать. Но были люди, которые присылали какие-то новости, комментарии. Я просил их не делать этого, но они продолжали присылать. Когда ты отдыхаешь, то стараешься думать о чем-то другом. А тебе напоминают... Конечно, настроение сразу портится.

— Как ты справился с давлением после матча с «Сочи»? Учитывая, что впереди был финал БЕТСИТИ Кубка России?

— Это футбол. Если мы не выиграли — значит совершили какую-то ошибку. Хоть и отрицательный, но это опыт. Главное — сделать из этого правильные выводы, понять свои ошибки и исправить их в следующих сезонах.

«Динамо» проиграло «Сочи» (1:5) в матче последнего 30-го тура РПЛ и финишировало на третьем месте. В финале БЕТСИТИ Кубка России команда уступила «Спартаку» со счетом 1:2. В обоих матчах на воротах «Динамо» стоял Лещук.