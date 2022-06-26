Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что поступок Умярова не красит его как человека
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» поделился мнением о поступке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России.
— Умяров говорил, что об этом эпизоде его попросили рассказать болельщики. Он хотел показать, что происходит между футболистами за пределами трансляций.
— Это его право. Захотел выложить — выложил. Я бы не хвастался какими-то своими плохими поступками.
— Умяров сказал, что он извинился перед Фоминым. Никакого конфликта нет.
— У нас в команде кто-то мог поступить так же. Но выкладывать это... Это его право, я не осуждаю. Все у нас любят медиафутбол и хотят каких-то громких высказываний. Пусть это будет громкое высказывание. По мне, это не очень красиво. Это не красит его как человека и личность. Это мое мнение. Может, он, болельщики «Спартака» и руководство считают, что это нужно выкладывать.