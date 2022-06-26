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Сегодня, 16:30

Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что поступок Умярова не красит его как человека

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» поделился мнением о поступке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

— Умяров говорил, что об этом эпизоде его попросили рассказать болельщики. Он хотел показать, что происходит между футболистами за пределами трансляций.

— Это его право. Захотел выложить — выложил. Я бы не хвастался какими-то своими плохими поступками.

— Умяров сказал, что он извинился перед Фоминым. Никакого конфликта нет.

— У нас в команде кто-то мог поступить так же. Но выкладывать это... Это его право, я не осуждаю. Все у нас любят медиафутбол и хотят каких-то громких высказываний. Пусть это будет громкое высказывание. По мне, это не очень красиво. Это не красит его как человека и личность. Это мое мнение. Может, он, болельщики «Спартака» и руководство считают, что это нужно выкладывать.

Наиль Умяров. «Как игрок Умяров — молодец. Но когда ты делаешь подлый поступок, а потом хвастаешься — это низко». Интервью Игоря Лещука

Даниил Фомин
Игорь Лещук
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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