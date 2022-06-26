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Лещук — об Умярове: «Когда ты делаешь подлый поступок, а после хвастаешься этим — это низко»

Лещук поделился мнением о поступке Умярова в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» поделился мнением о поступке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

— Пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко заявила, что в команде есть игроки, которые не пожмут руку Умярову. Ты пожмешь?

— В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Возможно, Полина имела в виду это.

— Почему у тебя сложилось такое отношение к нему? Умяров объяснял, что это просто игровой момент.

— Не спорю. Как игрок — он молодец, сделал все для победы своей команды. Наверное, у нас в команде ребята сделали бы так же. Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в сети и хвастаешься этим — мне кажется, это очень низко.

Наиль Умяров. «Как игрок Умяров — молодец. Но когда ты делаешь подлый поступок, а потом хвастаешься — это низко». Интервью Игоря Лещука
Игорь Лещук
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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