Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» поделился мнением о поступке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

— Пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко заявила, что в команде есть игроки, которые не пожмут руку Умярову. Ты пожмешь?

— В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Возможно, Полина имела в виду это.

— Почему у тебя сложилось такое отношение к нему? Умяров объяснял, что это просто игровой момент.

— Не спорю. Как игрок — он молодец, сделал все для победы своей команды. Наверное, у нас в команде ребята сделали бы так же. Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в сети и хвастаешься этим — мне кажется, это очень низко.