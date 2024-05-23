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Сегодня, 18:20

Борщев: «В США цены на яйца нереально взлетели, люди ездили за ними в Мексику»

Давид Хачатрян
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Российский легковес UFC Вячеслав Борщев (7-4) в интервью «СЭ» отметил высокий уровень инфляции в США в последние несколько лет.

«На яйца нереально взлетели цены, они мало того, что взлетели, они еще прыгают туда-сюда непонятным образом, то есть иногда они взлетают просто без какой-либо вообще логики, нам пытаются эту логику объяснить. У нас люди яйца ездили покупать в Мексику. Просто с какого-то хрена яйца просто нереальных каких-то денег стали стоить. Сейчас вроде опять нормально.

Ну надо еще справедливости ради признать, что я чуть-чуть как бы живу сейчас, как сказать, чуть больше своих доходов, потому что я в такое положение попал, что я и дом купил, и то, и се, то есть у меня как бы за два года был довольно высокий заработок по сравнению со среднестатистическим американцем, таким обычным бедолагой. Можно сказать, я уже был близок к тому, чтобы войти в средний класс, но получается, как только я попытался туда войти, меня как раз инфляция нагнула. Самое страшное — это, конечно, нефтепродукты нереально выросли в цене, но еда подорожала.

 
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То есть вот так давай по-тупому, если сказать по-колхозному, учитывая, что я колхозник, раньше мы в Costco в месяц закупались еды на 300 долларов, плюс еще закупали всякого по мелочи, сейчас я в Costco меньше чем 500 долларов не трачу, и это за два года получается, совсем немного времени прошло, а самое обидное, что была минимальная зарплата 20 долларов, так и осталась, в частности у бойцов в UFC она вообще уже много лет не меняется», — сказал Борщев «СЭ».

11 мая 32-летний Борщев проиграл представителю США Чейзу Хуперу (14-3) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 11 мая на турнире UFC on ESPN 56 в Enterprise Center в Сент-Луисе, США.

Вячеслав Борщев
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