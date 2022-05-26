Сычев: «У «Спартака» постоянные жалобы на судейство. В таком клубе сложно работать»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев поделился мнением о 10-м месте красно-белых в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Неоднозначный сезон. Думаю, это не тот результат, который хотели видеть болельщики в год столетия команды. «Спартак» весь год кидало то вверх, то вниз. Постоянные жалобы на судейство — на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба. Но в «Спартаке» сложно работать. Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за пол сезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть. Но местами они показывали симпатичный, яркий футбол», — приводит слова Сычева Sport24.

«Спартаку» еще предстоит сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая.