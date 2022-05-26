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26 мая, 23:24

Сычев: «У «Спартака» постоянные жалобы на судейство. В таком клубе сложно работать»

Сычев заявил, что в «Спартаке» сложно работать из-за постоянных жалоб клуба на судейство
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев поделился мнением о 10-м месте красно-белых в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Неоднозначный сезон. Думаю, это не тот результат, который хотели видеть болельщики в год столетия команды. «Спартак» весь год кидало то вверх, то вниз. Постоянные жалобы на судейство — на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба. Но в «Спартаке» сложно работать. Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за пол сезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть. Но местами они показывали симпатичный, яркий футбол», — приводит слова Сычева Sport24.

«Спартаку» еще предстоит сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-26-sychev-u-spartaka-postoyannyye-zhaloby-na-sudeystvo-v-takom-klube-slozhno-rabotat
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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