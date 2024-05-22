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«Аталанта» — «Байер»: где смотреть финал Лиги Европы 22 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 22 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Шарль де Кетеларе, Джанлука Скамакка и Мартен де Рон («Аталанта»).
Фото Global Look Press

Стадион «Авива» в ирландской столице Дублин примет первый еврокубковый финал этого сезона. 22 мая «Аталанта» и «Байер» встретятся в решающем матче Лиги Европы, арбитр Иштван Ковач из Румынии даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21:45 мск.

Лига Европы. Финал
22 мая, 22:00. Aviva Stadium (Дублин)
Аталанта
Байер

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «Байера» гораздо больше шансов на победу: поставить на успех команды Хаби Алонсо в основное время можно с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 54% вероятности. Выигрыш подопечных Джан Пьеро Гасперини идет за 4.40 (21%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.85 (25%).

Итоговая победа «фармацевтов» оценена в 1.43, этот рынок на «Аталанту» идет за 2.85.

Поставьте на точный счет. Вот самые ожидаемые варианты:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

Хаби Алонсо, главный тренер &laquo;Байера&raquo;. «Аталанта» — «Байер»: бергамаски не совладают с атакующей мощью соперника

Тотал больше 2,5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.79, альтернативная опция представлена за 2.04.

Комбинированный вариант на тотал больше 2,5 мяча и «обе забьют» дан за 2.14.

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«Аталанта» — «Байер»: бергамаски не совладают с атакующей мощью соперника
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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 - : -
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