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Последний матч «Спартака» под руководством Слишковича. Красно-белые могут влезть в топ-4 или помочь «Оренбургу» избежать стыков

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 25 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Владимир Слишкович и Михаил Игнатов («Спартак»).
Фото Global Look Press
Роман Зобнин и Руслан Литвинов («Спартак»).
Фото Global Look Press
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Команда Давида Деограсии точно не вылетит напрямую.

25 мая «Оренбург» примет «Спартак» в 30-м туре чемпионата России. Поединок пройдет на стадионе «Газовик» и стартует в 16.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 1» начнет прямой эфир с 16.20 мск. Также трансляция будет доступна на сайтах matchtv.ru и winline.ru.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 25 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение сине-белым. Победу «Оренбурга» можно взять с коэффициентом 2.28, вероятность — примерно 40%. Триумф «Спартака» доступен за 2.85 (35%), ничья — за 3.95 (25%).

В этом сезоне красно-белые выиграли в двух очных матчах из трех — в первом круге РПЛ (3:2) и в ответном четвертьфинале Кубка России (3:1). Опция Х2 идет за 1.66.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.87, ТМ 3 — в 1.93. Обмен голами предложили за 1.45, обратный вариант — за 2.59.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 6.80.

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«Оренбург» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 25 мая 2024 года

В пяти первых поединках чемпионата после зимней паузы команда Давида Деограсии не уступила ни разу — добыла три победы и дважды разделила очки с соперниками. Зато пять следующих туров принесли ей четыре поражения и лишь один успех. Ничья с «Уралом» (3:3) в прошлые выходные спасла оба клуба от прямого вылета, но попадание в зону стыков по-прежнему возможно.

Чтобы этого точно не произошло, сине-белым необходимо обыграть «Спартак». «Мирный» результат на стадионе «Газовик» устроит хозяев, только если «Факел» и «Пари НН» потеряют очки. В случае равенства баллов с екатеринбуржцами, воронежцами и нижегородцами «Оренбург» окажется ниже по дополнительным показателям. Тогда парней Деограсии ждут стыковые матчи с одним из представителей первой лиги.

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Красно-белые по-прежнему несокрушимы в РПЛ при Владимире Слишковиче — серия насчитывает уже шесть встреч. Победы над «Ростовом» (5:1), «Локомотивом» (3:2), «Краснодаром» (1:0) и «Рубином» (3:1) дополнили две нулевые ничьи — с ЦСКА и «Пари НН».

Единственное поражение под руководством Слишковича лишило «Спартак» возможности закончить сезон с трофеем — в финале Кубка России на этапе Пути регионов уступили «Балтике» (0:1).

Утешением для москвичей может стать финиш в топ-4 — для этого необходимо набрать три очка на стадионе «Газовик» и ждать осечки «Локомотива» в Калининграде. Ничья красно-белых с «Оренбургом» и поражение железнодорожников от «Балтики» сравняет конкурентов по баллам — в таком случае спартаковцы окажутся выше благодаря дополнительным показателям.

Роман Зобнин и Руслан Литвинов («Спартак»).
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Спартак»

У оренбуржцев одна потеря — Тимофей Мартынов повредил крестообразные связки и продолжает восстановление.

Красно-белым не помогут Даниил Зорин и Срджан Бабич, которые находятся в лазарете. Также Владимир Слишкович не может рассчитывать на зависшего в Дубае Квинси Промеса.

«Оренбург» — «Спартак»: статистика личных встреч

В этом сезоне москвичи обыграли сине-белых в двух матчах из трех — оба раза на «Лукойл Арене»: в первом круге РПЛ (3:2) и в ответном четвертьфинале Кубка России (3:1). В первом кубковом поединке, который прошел на стадионе «Газовик», команда Давида Деограсии взяла верх с минимальным счетом (1:0).

За всю историю противостояния перевес на стороне «Спартака»: семь побед против четырех у «Оренбурга». Разница мячей — 21:15. Еще ни одна встреча соперников не завершилась вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»

За 29 туров красно-белые забили 41 мяч — в первой восьмерке дела с результативностью хуже лишь у «Рубина» (30). Но при Владимире Слишковиче атака ожила: в половине из шести матчей в РПЛ Александр Соболев и компания оформили три гола или больше. Боснийский тренер готовится сдать пост Деяну Станковичу и может остаться непобежденным в чемпионате. Да и возможность завершить сезон в четверке лучших клубов премьер-лиги — тоже отличная мотивация.

«Оренбург» пропустил в восьми встречах подряд — форма гостей указывает на то, что эта серия вряд ли прервется. Более того: в двух предыдущих играх из трех москвичи огорчили сине-белых трижды.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.11.

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
4
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 15
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