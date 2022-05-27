Шварц: «У «Спартака» много техничных игроков как в обороне, так и в атаке»

Шварц считает, что у «Спартака» много техничных игроков как в обороне, так и в атаке

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игроках «Спартака».

«Если говорить о «Спартаке», там множество техничных игроков как в обороне, так и в атаке. Очень опасная группа атакующих. Мы должны найти решения против игроков «Спартака», и мы их найдем. Должны придерживаться плана на игру, проявить лучшие свои качества.

В данном случае от себя, как от человека скажу, что мне очень приятно, что такие слова благодарности поступают в наш адрес. Та атмосфера, коллектив, который сложился — невероятно. Конечно, меня все эти слова трогают, мне очень приятно», — сказал Шварц.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17.00 по московскому времени.