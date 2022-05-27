Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:08

Шварц: «У «Спартака» много техничных игроков как в обороне, так и в атаке»

Шварц считает, что у «Спартака» много техничных игроков как в обороне, так и в атаке
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игроках «Спартака».

«Если говорить о «Спартаке», там множество техничных игроков как в обороне, так и в атаке. Очень опасная группа атакующих. Мы должны найти решения против игроков «Спартака», и мы их найдем. Должны придерживаться плана на игру, проявить лучшие свои качества.

В данном случае от себя, как от человека скажу, что мне очень приятно, что такие слова благодарности поступают в наш адрес. Та атмосфера, коллектив, который сложился — невероятно. Конечно, меня все эти слова трогают, мне очень приятно», — сказал Шварц.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сандро Шварц
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Сычев: «У «Спартака» постоянные жалобы на судейство. В таком клубе сложно работать»
Kicker: Шварц возглавит «Герту». Он будет представлен на следующей неделе
Обнародованы призовые БЕТСИТИ Кубка России-2021/22
Партнер РФС о продаже билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России: «Похоже на происходившее с концертом «Металлики»
Люся Чеботина: «Верю, что серебро и Кубок лишь первые шаги для «Динамо» и скоро команда станет чемпионом»
Лещенко: «Идеальный вариант — это если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паршивлюк: «Обыграть «Спартак» будет запоминающимся событием»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости