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Судейство

Сегодня, 13:32

Инспекторы оценят работу судей РПЛ из дома. Такое случится впервые

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как стало известно «СЭ», впервые в истории чемпионата России инспекторы будут давать оценку работе судей, находясь дома, а не на стадионе или в ВАР-центре.

В этом сезоне сложилась такая практика, что они фактически стали видеоинспекторами — их перестали отправлять в командировки в города, где проходят матчи РПЛ. Каждый тур назначенные инспекторы просматривали игры в специальной комнате в ВАР-центре и оперативно оценивали работу рефери.

Так как все восемь матчей 30-го тура пройдут 25 мая одновременно, нет технической возможности обеспечить всех восьмерых инспекторов рабочими местами в московском ВАР-центре. На стадионы их тоже не отправили. Потому придется следить за судьями на экране телевизоров — с помощью телетрансляции, без дополнительных ракурсов. При этом оценки все равно нужно передать оперативно — в течение 15 минут после финального свистка.

На играх 30-го тура будут работать следующие инспекторы: Юрий Баскаков, Сергей Мартынов, Александр Гончар, Сергей Французов, Сергей Зуев, Сергей Лапочкин, Андрей Бутенко и Эдуард Малый.

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1
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
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 Факел 29 6 11 12 20-31 29
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 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
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 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
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