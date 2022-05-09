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«Фиорентина» — «Рома»: где смотреть матч серии А 9 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года
Артем Белинин
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Моуринью после победы над «Лестером».
Фото Global Look Press

9 мая 2022 года в матче 36-го тура чемпионата Италии встретятся «Фиорентина» и «Рома». Матч начнется на стадионе «Артемио Франки» в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 (мск). Команды в турнирной таблице занимают седьмое и пятое места соответственно.

Италия. Серия А. 36-й тур
09 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Фиорентины» можно поставить за 2.33, это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех команды Жозе Моуринью — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход выплата в случае успеха составит 3500 рублей.

Римляне не проигрывают флорентийцам на протяжении шести матчей. На то что «Рома» не уступит и в этот раз, можно поставить за 1.65.

Для подстраховки в матче равных соперников можно взять фору — Ф1(0) идет за 1.69 и Ф2(0) — за 2.25.

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Тотал больше 2.5 гола в играх с участием «Фиорентины» прошел в трех случаях из десяти, у «Ромы» — в пяти матчах из десяти. Коэффициент на ТМ 2.5 — 1.96.

В среднем команда Моуринью в последних десяти встречах забивает 1.5 мяча, «Фиорентина» — меньше гола. ИТБ2 (1.5) доступен за 2.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.70.

Три наиболее вероятных результата выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.50;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фиорентина
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«Фиорентина» — «Рома»: прогноз на матч серии А 9 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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