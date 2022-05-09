9 мая 2022 года в матче 36-го тура чемпионата Италии встретятся «Фиорентина» и «Рома». Матч начнется на стадионе «Артемио Франки» в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 (мск). Команды в турнирной таблице занимают седьмое и пятое места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Фиорентины» можно поставить за 2.33, это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех команды Жозе Моуринью — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход выплата в случае успеха составит 3500 рублей.

Римляне не проигрывают флорентийцам на протяжении шести матчей. На то что «Рома» не уступит и в этот раз, можно поставить за 1.65.

Для подстраховки в матче равных соперников можно взять фору — Ф1(0) идет за 1.69 и Ф2(0) — за 2.25.

Тотал больше 2.5 гола в играх с участием «Фиорентины» прошел в трех случаях из десяти, у «Ромы» — в пяти матчах из десяти. Коэффициент на ТМ 2.5 — 1.96.

В среднем команда Моуринью в последних десяти встречах забивает 1.5 мяча, «Фиорентина» — меньше гола. ИТБ2 (1.5) доступен за 2.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.70.

Три наиболее вероятных результата выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.50;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.70.