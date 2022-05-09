Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года

«Алания» забивает в среднем два мяча за игру.

В первом полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» встретится с «Аланией». Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене» 10 мая 2022 года. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 16.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Сандро Шварца по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.34, это около 74% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (19%). Успех команды из Владикавказа доступен с наиболее высокой котировкой — 9.10 (7%).

Верите, что «Алания» не дрогнет в основное время? На Х2 коэффициент 3.30.

Но можно для подстраховки взять победу гостей с форой:

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на обратный исход — за 1.80.

Выход «Динамо» в финал оценен очень низкими 1.20, а прорыв «Алании» — 4.60.

Аналитики считают, что у зрителей есть неплохая возможность увидеть пенальти до послематчевой серии — 11-метровый в основное время идет за 2.50.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу хозяев за 6.20.

«Динамо» — «Алания»: прогноз и анализ матча 1/2 Кубка России 10 мая 2022 года

В этом сезоне БЕТСИТИ Кубок России впечатляет: команды из ФНЛ бьются наравне с топами РПЛ и нередко побеждают. До полуфинала добрались сразу два таких коллектива, и за каждым из них будет очень интересно понаблюдать. Особенно в тех парах, которые сформировала жеребьевка.

«Динамо» — «Алания» — идеальная вывеска для фанатов, которые любят безбашенный футбол и не вникают в тактику с xG. Против второй по результативности команды РПЛ сыграет самый атакующий коллектив ФНЛ — владикавказцы забили уже 72 мяча в 32 матчах. Последние игры в чемпионатах подтвердили, что команды готовы к веселью: и те и другие проиграли со счетом 2:5.

«Динамо» находится в шаге от того, чтобы потерять второе место в РПЛ, и все из-за сломавшейся игры в обороне. В последних трех матчах бело-голубые пропустили девять мячей — ужасное стечение обстоятельств перед матчем с «Аланией». Теперь можно рассмотреть вариант со ставкой на голы гостей — тотал больше 1.5 мяча оценен мощнейшими 4.80.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Алания»

Динамовцы много пропускают, но и забивать не забывают. Атака москвичей состоит из молодых игроков, которые даже к концу сезона будут выгоднее смотреться на фоне возрастных защитников. У «Алании» они как раз такие — только Давиду Шавлохову меньше 25 лет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.