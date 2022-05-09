«Динамо» — «Алания»: команда Шварца не справится с лучшей атакой ФНЛ в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России?
В первом полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» встретится с «Аланией». Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене» 10 мая 2022 года. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 16.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Сандро Шварца по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.34, это около 74% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (19%). Успех команды из Владикавказа доступен с наиболее высокой котировкой — 9.10 (7%).
Верите, что «Алания» не дрогнет в основное время? На Х2 коэффициент 3.30.
Но можно для подстраховки взять победу гостей с форой:
Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на обратный исход — за 1.80.
Выход «Динамо» в финал оценен очень низкими 1.20, а прорыв «Алании» — 4.60.
Аналитики считают, что у зрителей есть неплохая возможность увидеть пенальти до послематчевой серии — 11-метровый в основное время идет за 2.50.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу хозяев за 6.20.
«Динамо» — «Алания»: прогноз и анализ матча 1/2 Кубка России 10 мая 2022 года
В этом сезоне БЕТСИТИ Кубок России впечатляет: команды из ФНЛ бьются наравне с топами РПЛ и нередко побеждают. До полуфинала добрались сразу два таких коллектива, и за каждым из них будет очень интересно понаблюдать. Особенно в тех парах, которые сформировала жеребьевка.
«Динамо» — «Алания» — идеальная вывеска для фанатов, которые любят безбашенный футбол и не вникают в тактику с xG. Против второй по результативности команды РПЛ сыграет самый атакующий коллектив ФНЛ — владикавказцы забили уже 72 мяча в 32 матчах. Последние игры в чемпионатах подтвердили, что команды готовы к веселью: и те и другие проиграли со счетом 2:5.
«Динамо» находится в шаге от того, чтобы потерять второе место в РПЛ, и все из-за сломавшейся игры в обороне. В последних трех матчах бело-голубые пропустили девять мячей — ужасное стечение обстоятельств перед матчем с «Аланией». Теперь можно рассмотреть вариант со ставкой на голы гостей — тотал больше 1.5 мяча оценен мощнейшими 4.80.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Алания»
Динамовцы много пропускают, но и забивать не забывают. Атака москвичей состоит из молодых игроков, которые даже к концу сезона будут выгоднее смотреться на фоне возрастных защитников. У «Алании» они как раз такие — только Давиду Шавлохову меньше 25 лет.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0