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«Динамо» — «Алания»: команда Шварца не справится с лучшей атакой ФНЛ в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России?

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц («Динамо»).
Фото Global Look Press
«Алания» забивает в среднем два мяча за игру.

В первом полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» встретится с «Аланией». Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене» 10 мая 2022 года. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 16.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Алания

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Сандро Шварца по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.34, это около 74% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (19%). Успех команды из Владикавказа доступен с наиболее высокой котировкой — 9.10 (7%).

Верите, что «Алания» не дрогнет в основное время? На Х2 коэффициент 3.30.

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Но можно для подстраховки взять победу гостей с форой:

  • Ф2(+1) идет за 2.65, Ф1(-1) — 1.49;

  • Ф2(+1.5) идет за 1.88, Ф1(-1.5) — 1.92;

  • Ф2(+2.5) идет за 1.33, Ф1(-2.5) — 3.30.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на обратный исход — за 1.80.

Выход «Динамо» в финал оценен очень низкими 1.20, а прорыв «Алании» — 4.60.

Аналитики считают, что у зрителей есть неплохая возможность увидеть пенальти до послематчевой серии — 11-метровый в основное время идет за 2.50.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу хозяев за 6.20.

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«Динамо» — «Алания»: прогноз и анализ матча 1/2 Кубка России 10 мая 2022 года

В этом сезоне БЕТСИТИ Кубок России впечатляет: команды из ФНЛ бьются наравне с топами РПЛ и нередко побеждают. До полуфинала добрались сразу два таких коллектива, и за каждым из них будет очень интересно понаблюдать. Особенно в тех парах, которые сформировала жеребьевка.

«Динамо» — «Алания» — идеальная вывеска для фанатов, которые любят безбашенный футбол и не вникают в тактику с xG. Против второй по результативности команды РПЛ сыграет самый атакующий коллектив ФНЛ — владикавказцы забили уже 72 мяча в 32 матчах. Последние игры в чемпионатах подтвердили, что команды готовы к веселью: и те и другие проиграли со счетом 2:5.

«Динамо» находится в шаге от того, чтобы потерять второе место в РПЛ, и все из-за сломавшейся игры в обороне. В последних трех матчах бело-голубые пропустили девять мячей — ужасное стечение обстоятельств перед матчем с «Аланией». Теперь можно рассмотреть вариант со ставкой на голы гостей — тотал больше 1.5 мяча оценен мощнейшими 4.80.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Алания»

Динамовцы много пропускают, но и забивать не забывают. Атака москвичей состоит из молодых игроков, которые даже к концу сезона будут выгоднее смотреться на фоне возрастных защитников. У «Алании» они как раз такие — только Давиду Шавлохову меньше 25 лет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар

 15 1 0
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