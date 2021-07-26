Три золота за час. Каким был понедельник на Олимпиаде-2020 для нашей сборной.

Сегодня у сборной ОКР был самый успешный на данный момент день в Токио-2020 — пять медалей, в том числе три золотые. И не просто золотые, а каждая с яркой историей.

Медальный зачет 26 июля.

Саблистка София Позднякова добыла титул в русском финале против соотечественницы-знаменосца Софьи Великой. Тхэквондист Максим Храмцов принес России первое олимпийское золото в этом виде спорта. А гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский выиграли командное многоборье впервые с 1996 года.

Три золота за час — это очень круто, но не предел возможностей российской сборной. А пока порадуемся тому, что есть, и вспомним семь основных событий этого дня, поднявшего нас на уверенное четвертое место в медальной таблице.

1. Династия взошла на трон

Две Софьи — Позднякова и Великая — повторили русский финал в женской сабле. Пять лет назад в Рио-2016 Великая сражалась за титул с другой соотечественницей — Яной Егорян и тоже проиграла. В победе Поздняковой есть и другой сюжет. Она — дочь великого саблиста Станислава Позднякова, четырехкратного олимпийского чемпиона и нынешнего главы ОКР. Так что у нас новая династия олимпиоников.

2. Исторический триумф в спортивной гимнастике

Наша мужская сборная выиграла командное многоборье впервые с 1996 года. Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский вырвали победу у китайцев в самом конце очень напряженного турнира.

Зажигательное выступление закончилось не менее зажигательной пресс-конференции чемпионов.

Но пришли в этот день и грустные новости. Завершила карьеру самая опытная гимнастка современности Оксана Чусовитина.

3. Первое золото в тхэквондо

Россиянин Максим Храмцов принес первое золото Олимпиады в истории отечественного тхэквондо. В финале наш боец, который был фаворитом в своей весовой категории, красиво победил Салех Эльшарабати из Иордании.

У Храмцова непростая история, о чем он рассказал журналистам после своей победы.

4. Бронза в прыжках в воду

Наши прыгуны в воду реализовали свой главный медальный шанс — Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали третьими в синхронных прыжках с вышки. А вот второе место Цао Юаня и Чэнь Айсень в этой традиционно китайской дисциплине — сенсация со знаком минус.

Медаль Минибаева и Бондаря — первая для России в прыжках в воду с 2012 года. В Рио-2016 в этом виде спорта мы, напомним, остались без наград.

5. Провал в плавании

Сильно расстроили наши пловцы, занявшие последнее место в финале эстафеты 4х100 метров. В этом виде сборная ROC претендовала как минимум на медаль, но в итоге с треском провалилась.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что некоторые наши лидеры сделали ставку не на главный старт пятилетия, а на отборочный турнир, где распределялись путевки на Игры.

6. Суперматч против американцев

Мужская сборная России по волейболу в четырех сетах красиво обыграла очень сильную команду США. Американцы чуть не перевели этот матч в пятый сет, но наши ребята включились в самый нужный момент.

После матча тренер нашей команды Туомас Саммелвуо заявил, что пока не думает о медалях Игр и старается решать локальные задачи.

7. Легкая победа Медведева и страдания ватерполисток

Первая ракетка России Даниил Медведев достаточно легко вышел в третий раунд олимпийского турнира, обыграв теннисиста из Индии по фамилии Нагал. После матча второй номер мирового рейтинга заверил болельщиков, что преодолел все последствия акклиматизации.

А вот нашим ватерполисткам матч со сборной Венгрии дался непросто. Итог — боевая ничья, которая сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.

Все медали дня

Триатлон. Мужчины

1. Кристиан Блумменфельт (Норвегия)

2. Алекс Йи (Великобритания)

3. Хайден Уайлд (Новая Зеландия)

Плавание. Женщины. 100 м. Баттерфляй

1. Маргарет Макнил (Канада)

2. Чжан Юйфэй (Китай)

3. Эмма Маккеон (Австралия)

Плавание. Мужчины. 100 м. Брасс

1. Адам Пити (Великобритания)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Николо Мартинеги (Италия)

Плавание. Женщины. 400 м. Вольный стиль

1. Ариана Титмус (Австралия)

2. Кэйти Ледеки (США)

3. Ли Бинцзие (Китай)

Плавание. Мужчины. Эстафета. 4х100 м

1. США

2. Италия

3. Австралия

Скейтборд. Женщины. Стрит

1. Момиджи Нишия (Япония)

2. Райсса Леал (Бразилия)

3. Фуна Накаяма (Япония)

Стрельба. Женщины. Скит

1. Эмбер Инглиш (США)

2. Диана Бакози (Италия)

3. Вэй Мэн (Китай)

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки

1. Томас Дэйли/Мэтти Ли (Великобритания)

2. Цао Юань/Чэнь Айсень (Китай)

3. Виктор Минибаев/Александр Бондарь (Россия)

Велоспорт — Маунтинбайк. Мужчины

1. Томас Ридкок (Великобритания)

2. Матиас Флукигер (Швейцария)

3. Давид Валеро Серрано (Испания)

Стрельба. Мужчины. Скит

1. Винсент Хэнкок (США)

2. Йеспер Хансен (Дания)

3. Абдулла Альрашиди (Кувейт)

Cтрельба из лука. Мужчины. Командное первенство

1. Корея

2. Китайский Тайбэй

3. Япония

Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка

1. Беньямин Савсек (Словения) — 98,25.

2. Лукас Рохан (Чехия) — 101,96.

3. Сидерис Тасиадис (Германия) — 103,70.

Дзюдо. Женщины. Категория до 57 кг

1. Нора Гьякова (Косово)

2. Сара Леони Киске (Франция)

3. Джессика Климкаит (Канада)

3. Цукаса Йошида (Япония)

Дзюдо. Мужчины. Категория до 73 кг

1. Шохеи Оно (Япония)

2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия)

3. Ан Чан Рим (Корея)

3. Цогтбаатар Цэнд-Очир (Монголия)

Фехтование. Мужчины. Рапира, личное первенство

1. Чюн Ка Лун (Гонконг)

2. Даниэле Гароццо (Италия)

3. Александр Чоупенич (Чехия)

Фехтование. Женщины. Сабля, личное первенство

1. София Позднякова (Россия)

2. Софья Великая (Россия)

3. Манон Брюне (Франция)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное первенство

1. Россия

2. Япония

3. Китай

Тхэквондо. Женщины. Категория до 67 кг

1. Матеа Йелич (Хорватия)

2. Лорен Уильямс (Великобритания)

3. Хейдара Малак (Египет)

3. Рут Грагби (Кот-д'Ивуар)

Тхэквондо. Мужчины. Категория до 80 кг

1. Максим Храмцов (Россия)

2. Салех Эльшарабати (Иордания)

3. Тони Канает (Хорватия)

Тяжелая атлетика. Женщины. Категория до 55 кг

1. Хилидин Диас (Филиппины)

2. Ляо Циуюн (Китай)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан)

Настольный теннис. Микст. Командное первенство

1. Дзюн Мизутани/Мима Ита (Япония)

2. Ху Ксин/Лю Шивень (Китай)

3. Лин Юн Жу/Чэн Ичин (Тайвань)