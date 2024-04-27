«Если я выскажусь, будет пожар». Салах поссорился с Клоппом прямо во время матча
В «Ливерпуле» очень богатый на события день. Утром инсайдер Фабрицио Романо объявил, что после Юргена Клоппа, который покинет клуб по завершении сезона, красных возглавит голландец Арне Слот. А ближе к вечеру «Ливерпуль», похоже, окончательно выпал из чемпионской гонки, сыграв вничью с «Вест Хэмом» на выезде (2:2).
Но даже не это стало главной темой дня — с чемпионской гонкой на фоне последних результатов «Ливерпуля» все было плюс-минус понятно. Скандал получился в другом месте — его спровоцировал нападающий красных Мо Салах.
Египтянин не в лучшей форме — в двух из трех последних матчей, включая игру с «Вест Хэмом», он остался в запасе. Играть с «молотобойцами» он отправился на 79-й минуте, но перед самым выходом на замену устроил перепалку с Клоппом. По какой именно причине и о чем говорили тренер и игрок — неизвестно, но Мохамеда пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу. Клопп подошел к Салаху и сказал ему что-то, а тот в ответ начал что-то отвечать, активно жестикулируя.
Салах ничем не помог своей команде, а после игры в микст-зоне в грубой форме отказался комментировать инцидент: «Если я выскажусь сегодня, будет пожар». Юрген Клопп был куда более миролюбив: «Мы обсудили этот момент в раздевалке с ребятами, все решено. Считает ли так Мо? Да, мне так кажется».
Это не первая ссора Салаха с Клоппом. В 2021 году Мохамед резко отреагировал на замену в матче с «Челси» на 62-й минуте. В целом египтянин и немецкий тренер очень продуктивно работают уже седьмой год, но порой такие стычки уходят в медийное пространство. Для «Ливерпуля» же текущая история вдвойне неприятна, так как уже не первый месяц ходят слухи о том, что Салах еще зимой чуть было не уехал в Саудовскую Аравию и с высокой долей вероятности сделает это уже ближайшим летом.
На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 75 очков после 35 туров. По всей видимости, золотые медали между собой разыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити» — время Юргена Клоппа в АПЛ закончится через три матча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ман. Сити
|33
|23
|7
|3
|80-32
|76
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
11
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49-60
|45
|
12
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52-54
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36-48
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
|27.04
|14:30
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|2 : 2
|27.04
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
МЮ – Бернли
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
|5 : 1
|27.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лутон Таун
|2 : 1
|27.04
|19:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|27.04
|22:00
|
Астон Вилла – Челси
|- : -
|28.04
|16:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|28.04
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|28.04
|18:30
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|29
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8