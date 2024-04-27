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Скандалы

Сегодня, 19:45

«Если я выскажусь, будет пожар». Салах поссорился с Клоппом прямо во время матча

Салах поссорился с Клоппом во время матча «Ливерпуля» с «Вест Хэмом»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Мохамед Салах спорит с Юргеном Клоппом перед выходом на замену в матче «Вест Хэм» — «Ливерпуль».
Фото Reuters
Похоже, все серьезно.

В «Ливерпуле» очень богатый на события день. Утром инсайдер Фабрицио Романо объявил, что после Юргена Клоппа, который покинет клуб по завершении сезона, красных возглавит голландец Арне Слот. А ближе к вечеру «Ливерпуль», похоже, окончательно выпал из чемпионской гонки, сыграв вничью с «Вест Хэмом» на выезде (2:2).

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Но даже не это стало главной темой дня — с чемпионской гонкой на фоне последних результатов «Ливерпуля» все было плюс-минус понятно. Скандал получился в другом месте — его спровоцировал нападающий красных Мо Салах.

Египтянин не в лучшей форме — в двух из трех последних матчей, включая игру с «Вест Хэмом», он остался в запасе. Играть с «молотобойцами» он отправился на 79-й минуте, но перед самым выходом на замену устроил перепалку с Клоппом. По какой именно причине и о чем говорили тренер и игрок — неизвестно, но Мохамеда пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу. Клопп подошел к Салаху и сказал ему что-то, а тот в ответ начал что-то отвечать, активно жестикулируя.

Салах ничем не помог своей команде, а после игры в микст-зоне в грубой форме отказался комментировать инцидент: «Если я выскажусь сегодня, будет пожар». Юрген Клопп был куда более миролюбив: «Мы обсудили этот момент в раздевалке с ребятами, все решено. Считает ли так Мо? Да, мне так кажется».

Это не первая ссора Салаха с Клоппом. В 2021 году Мохамед резко отреагировал на замену в матче с «Челси» на 62-й минуте. В целом египтянин и немецкий тренер очень продуктивно работают уже седьмой год, но порой такие стычки уходят в медийное пространство. Для «Ливерпуля» же текущая история вдвойне неприятна, так как уже не первый месяц ходят слухи о том, что Салах еще зимой чуть было не уехал в Саудовскую Аравию и с высокой долей вероятности сделает это уже ближайшим летом.

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 75 очков после 35 туров. По всей видимости, золотые медали между собой разыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити» — время Юргена Клоппа в АПЛ закончится через три матча.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
11
 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
12
 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 34 11 8 15 36-48 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 2 : 2
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 1 : 1
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 5 : 1
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 2 : 1
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
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