«Если я выскажусь, будет пожар». Салах поссорился с Клоппом прямо во время матча

Похоже, все серьезно.

В «Ливерпуле» очень богатый на события день. Утром инсайдер Фабрицио Романо объявил, что после Юргена Клоппа, который покинет клуб по завершении сезона, красных возглавит голландец Арне Слот. А ближе к вечеру «Ливерпуль», похоже, окончательно выпал из чемпионской гонки, сыграв вничью с «Вест Хэмом» на выезде (2:2).

Но даже не это стало главной темой дня — с чемпионской гонкой на фоне последних результатов «Ливерпуля» все было плюс-минус понятно. Скандал получился в другом месте — его спровоцировал нападающий красных Мо Салах.

Египтянин не в лучшей форме — в двух из трех последних матчей, включая игру с «Вест Хэмом», он остался в запасе. Играть с «молотобойцами» он отправился на 79-й минуте, но перед самым выходом на замену устроил перепалку с Клоппом. По какой именно причине и о чем говорили тренер и игрок — неизвестно, но Мохамеда пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу. Клопп подошел к Салаху и сказал ему что-то, а тот в ответ начал что-то отвечать, активно жестикулируя.

Салах ничем не помог своей команде, а после игры в микст-зоне в грубой форме отказался комментировать инцидент: «Если я выскажусь сегодня, будет пожар». Юрген Клопп был куда более миролюбив: «Мы обсудили этот момент в раздевалке с ребятами, все решено. Считает ли так Мо? Да, мне так кажется».

Это не первая ссора Салаха с Клоппом. В 2021 году Мохамед резко отреагировал на замену в матче с «Челси» на 62-й минуте. В целом египтянин и немецкий тренер очень продуктивно работают уже седьмой год, но порой такие стычки уходят в медийное пространство. Для «Ливерпуля» же текущая история вдвойне неприятна, так как уже не первый месяц ходят слухи о том, что Салах еще зимой чуть было не уехал в Саудовскую Аравию и с высокой долей вероятности сделает это уже ближайшим летом.

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 75 очков после 35 туров. По всей видимости, золотые медали между собой разыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити» — время Юргена Клоппа в АПЛ закончится через три матча.