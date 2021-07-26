Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал

Олимпийская чемпионка 1992 года выступила на своей восьмой Олимпиаде и объявила о завершении карьеры.

Олимпийские игры в Токио Оксане Чусовитиной испортили еще даже до их открытия. Легендарная гимнастка должна была нести флаг своей страны на церемонии — вместе с боксером Баходиром Жалоловым. Об этом еще 17 июля официально заявил Национальный олимпийский комитет Узбекистана. И не было во всем мире человека, который больше Чусовитиной заслуживал бы это право.

Как Чусовитину оставили без флага

Но буквально накануне открытия все поменялось. И в списке знаменосцев Чусовитину заменила тхэквондистка Нигора Турсункулова. 22-летняя спортсменка, которая ни разу в жизни не выигрывала медалей ни на чемпионатах мира, ни тем более на Олимпиадах. Как так вышло? Как можно было ради нее отказаться от легенды, которой в Токио аплодировал бы весь мир? И — что еще важнее — самого горячего патриота страны, какого вообще можно себе представить.

Чиновники узбекистанского НОК заявили, якобы это было сделано на благо самой Чусовитиной. Старт квалификации у гимнасток стоял на 25 июля, а церемония была 23-го — то есть времени восстановиться в обрез. Но разве сама Оксана с ее опытом восьми Олимпиад об этом не подумала бы? Да и тхэквондистка вступила в борьбу всего на сутки позже — вряд ли это принципиальная разница...

— Что я не несу флаг на церемонии открытия, мне стало известно только накануне, — заявила Чусовитина ТАСС. — Почему так случилось? У меня нет никаких объяснений, в ином случае я бы все вам сказала. Мне сказали: ты не будешь нести флаг. И все, больше объяснений не было. Мне, конечно, очень обидно. Ведь это моя заключительная Олимпиада, я очень хотела нести флаг на церемонии открытия.

Дело в болезненной истории с открытием или просто проблемах с физической формой, но в Токио Чусовитина была не похожа на себя. По сложности ее набор на прыжке уступал лидерам (у Чусовитиной суммарная сложность двух прыжков — 11,0, а у Симоны Байлз, например — 11,8). Пройти в финал можно было и при таком наборе, но только при условии идеального исполнения. А этого, к сожалению, не получилось.

Уходя с помоста, Чусовитина бросила: «Все, бай-бай! Прощайте!» И показала в камеру сердце. Обняла коллег — 16-17-летних девчонок, которые младше ее собственного сына. Опытные тренеры еле сдерживали слезу. Зрители на трибунах наверняка рыдали бы — если бы они только там были. И это тоже было очень нечестно, словно злая судьба решила максимально подшутить напоследок над великой спортсменкой.

Вот только все эти неприятности — козни родного МОК, коронавирус, невыход в финал — ничто по сравнению с выдающейся карьерой. В этом, собственно, и разница между Чусовитиной и любой другой гимнасткой. Для подавляющего большинства выход на олимпийский помост — это что-то уникальное, единственный шанс в жизни. У Чусовитиной Олимпиад было целых восемь. И ни на одних Играх она не была статистом. Даже если бы она приехала в Токио просто поесть суши и попрощаться, она имела бы на это полное право.

Жизнь Оксаны — история про любовь

История Чусовитиной, прежде всего, про любовь. Любовь к своему делу, ведь никак иначе невозможно заставить себя приходить в зал и держать идеальную форму даже в 46 лет. Никто — ни родители, ни тренеры, ни даже нужда — не заставят отдать гимнастике всю сознательную жизнь, если только ты сама этого не хочешь.

Любовь к семье — именно ради того, чтобы спасти маленького сына Алишера от лейкоза, Чусовитина в 1990-х переехала в Германию и стала выступать за эту страну. И сын в итоге выздоровел! И любовь к стране, конечно: Чусовитина — выдающийся патриот, но опять же по злой иронии судьбы свое олимпийское золото она выиграла за страну, которой нет — сборную Объединенного государства в 1992-м. Она мечтала выиграть олимпийскую награду для родного Узбекистана и именно ради этого во многом продолжала карьеру. Но — не сложилось.

Спорт — это про то, что можно раздвигать границы. Можно соревноваться в гимнастике, даже если тебе 46 и ты выигрывала Олимпиаду, когда все соперницы еще даже не родились. Можно побеждать профессионалов, даже если ты любитель и на основной работе преподаешь в университете — как накануне австрийская велосипедистка Анна Кизенхофер.

Можно, на самом деле, все. Чусовитина это доказала, и это — ее главное достижение, даже круче олимпийского золота.