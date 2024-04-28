«Зенит» победит «Динамо», а «Спартак» не проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Алексей Попов — 1:0. «Ахмат» побеждает два матча подряд в чемпионате России, а вот у «Пари НН» идет затяжная серия поражений. В Грозном жду минимальной победы хозяев.
Александр Лаэртский — 1:1. Считаю, что матч закончится вничью. У «Пари НН» не все хорошо в последних турах, а у «Ахмата» даже после двух подряд побед не все ладится с игрой.
Алексей Попов — 1:1. «Спартак» провел скучное дерби, а «Локомотив» вырвал победу над «Пари НН» на последних секундах. В дерби жду минимальное количество голов и ничью.
Александр Лаэртский — 3:0. «Спартак» после увольнения Абаскаля разорвал оковы, все помнят матч против «Ростова» и 5:1. Поэтому думаю, что в московском дерби мы увидим разгром.
Алексей Попов — 1:2. После домашнего поражения от «Рубина» Семак должен завести команду. «Краснодар» дышит в спину.
Александр Лаэртский — 1:2. «Зенит» сейчас не может проигрывать и терять очки, он невнятно смотрелся в игре с «Рубином». Против «Динамо» у него нет права на ошибку.
Алексей Попов — 0:1. Дивеев должен вернуться в состав ЦСКА, что придаст уверенности в обороне. А в атаке армейцы смогут забить один гол.
Александр Лаэртский — 1:2. ЦСКА должен уже собраться, взять себя в руки, одержать победу в чемпионате и подняться в турнирной таблице.
«Крылья Советов» — «Краснодар»
Алексей Попов — 0:2. «Краснодар» подходит к этой игре в хорошем состоянии. Гонка за золото еще идет, а значит, надо обязательно забирать три очка.
Александр Лаэртский — 1:4. «Краснодар» в хорошей форме, чемпионская гонка в самом разгаре. Он очень хочет на первое место, в этом матче может быть разгромный счет.
Алексей Попов — 1:1. «Урал» даст отпор и заберет очко, которое ему нужно в борьбе за выживание.
Александр Лаэртский — 2:0. У «Рубина» очень крепкая команда, которая обострила чемпионскую гонку. «Урал», к сожалению, будет продолжать бороться за выживание.
Алесей Попов — 1:0. У «Сочи» нет права на ошибку. Любое поражение может поставить крест на перспективах в борьбе на выживание.
Александр Лаэртский — 3:2. «Сочи» на последнем месте, поэтому нужно рвать и метать на поле. Думаю, что смена тренера в «Факеле» не даст положительного эффекта.
Алексей Попов — 2:1. «Ростов» дома должен забирать три очка. Весной он хорошо выглядит.
Александр Лаэртский — 2:0. После поражения от «Спартака» Карпин с «Ростовом» нащупали победный путь, обыграли «Урал». Думаю, что и «Оренбург» победят.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3