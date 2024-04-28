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«Зенит» победит «Динамо», а «Спартак» не проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 26-й тур РПЛ

Дерби «Спартак» — «Локомотив» пройдет 28 апреля
Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда и защитник «Локомотива» Максим Ненахов (в центре).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов и музыкант Александр Лаэртский.

«Ахмат» — «Пари НН»

Алексей Попов — 1:0. «Ахмат» побеждает два матча подряд в чемпионате России, а вот у «Пари НН» идет затяжная серия поражений. В Грозном жду минимальной победы хозяев.

Александр Лаэртский — 1:1. Считаю, что матч закончится вничью. У «Пари НН» не все хорошо в последних турах, а у «Ахмата» даже после двух подряд побед не все ладится с игрой.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Пари НН

«Спартак» — «Локомотив»

Алексей Попов — 1:1. «Спартак» провел скучное дерби, а «Локомотив» вырвал победу над «Пари НН» на последних секундах. В дерби жду минимальное количество голов и ничью.

Александр Лаэртский — 3:0. «Спартак» после увольнения Абаскаля разорвал оковы, все помнят матч против «Ростова» и 5:1. Поэтому думаю, что в московском дерби мы увидим разгром.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

«Динамо» — «Зенит»

Алексей Попов — 1:2. После домашнего поражения от «Рубина» Семак должен завести команду. «Краснодар» дышит в спину.

Александр Лаэртский — 1:2. «Зенит» сейчас не может проигрывать и терять очки, он невнятно смотрелся в игре с «Рубином». Против «Динамо» у него нет права на ошибку.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 19:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

«Балтика» — ЦСКА

Алексей Попов — 0:1. Дивеев должен вернуться в состав ЦСКА, что придаст уверенности в обороне. А в атаке армейцы смогут забить один гол.

Александр Лаэртский — 1:2. ЦСКА должен уже собраться, взять себя в руки, одержать победу в чемпионате и подняться в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Алексей Попов — 0:2. «Краснодар» подходит к этой игре в хорошем состоянии. Гонка за золото еще идет, а значит, надо обязательно забирать три очка.

Александр Лаэртский — 1:4. «Краснодар» в хорошей форме, чемпионская гонка в самом разгаре. Он очень хочет на первое место, в этом матче может быть разгромный счет.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

«Рубин» — «Урал»

Алексей Попов — 1:1. «Урал» даст отпор и заберет очко, которое ему нужно в борьбе за выживание.

Александр Лаэртский — 2:0. У «Рубина» очень крепкая команда, которая обострила чемпионскую гонку. «Урал», к сожалению, будет продолжать бороться за выживание.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Урал

«Сочи» — «Факел»

Алесей Попов — 1:0. У «Сочи» нет права на ошибку. Любое поражение может поставить крест на перспективах в борьбе на выживание.

Александр Лаэртский — 3:2. «Сочи» на последнем месте, поэтому нужно рвать и метать на поле. Думаю, что смена тренера в «Факеле» не даст положительного эффекта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 17:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Факел

«Ростов» — «Оренбург»

Алексей Попов — 2:1. «Ростов» дома должен забирать три очка. Весной он хорошо выглядит.

Александр Лаэртский — 2:0. После поражения от «Спартака» Карпин с «Ростовом» нащупали победный путь, обыграли «Урал». Думаю, что и «Оренбург» победят.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 19:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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