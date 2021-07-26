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Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Россия завоевала первую медаль в прыжках в воду со времен золота Захарова

12:34
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Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли третье место в прыжках в воду с 10-метровой вышки и принесли России восьмую медаль игр в Токио. Это 19-я российская прыжковая награда в истории Олимпийских игр. Причем российские спортсмены постоянно оставались без медалей со времен победы Ильи Захарова на лондонском трамплине.

Российские медали в прыжках в воду

Турнир

Город

Спортсмен

Дисциплина

Медаль

1996

Атланта

Ирина Лашко

Трамплин

Серебро

1996

Атланта

Дмитрий Саутин

Вышка

Золото

2000

Сидней

Вера Ильина/Юлия Пахалина

Трамплин, синхрон

Золото

2000

Сидней

Дмитрий Саутин/Игорь Лукашин

Вышка, синхрон

Золото

2000

Сидней

Дмитрий Саутин

Трамплин

Бронза

2000

Сидней

Дмитрий Саутин/Александр Доброскок

Трамплин, синхрон

Серебро

2000

Сидней

Дмитрий Саутин

Вышка

Бронза

2004

Афины

Вера Ильина/Юлия Пахалина

Трамплин, синхрон

Серебро

2004

Афины

Наталья Гончарова/Юлия Колтунова

Вышка, синхрон

Серебро

2004

Афины

Дмитрий Саутин

Трамплин

Бронза

2004

Афины

Юлия Пахалина

Трамплин

Бронза

2008

Пекин

Юлия Пахалина/Анастасия Позднякова

Трамплин, синхрон

Серебро

2008

Пекин

Юрий Кунаков/Дмитрий Саутин

Трамплин, синхрон

Серебро

2008

Пекин

Дмитрий Доброскок/Глеб Гальперин

Вышка, синхрон

Бронза

2008

Пекин

Юлия Пахалина

Трамплин

Бронза

2008

Пекин

Глеб Гальперин

Вышка

Бронза

2012

Лондон

Илья Захаров/Евгений Кузнецов

Трамплин, синхрон

Серебро

2012

Лондон

Илья Захаров

Трамплин

Золото

2020

Токио

Александр Бондарь/Виктор Минибаев

Вышка, синхрон

Бронза

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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