Россия завоевала первую медаль в прыжках в воду со времен золота Захарова

Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли третье место в прыжках в воду с 10-метровой вышки и принесли России восьмую медаль игр в Токио. Это 19-я российская прыжковая награда в истории Олимпийских игр. Причем российские спортсмены постоянно оставались без медалей со времен победы Ильи Захарова на лондонском трамплине.

Российские медали в прыжках в воду