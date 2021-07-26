Россия завоевала первую медаль в прыжках в воду со времен золота Захарова
Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли третье место в прыжках в воду с 10-метровой вышки и принесли России восьмую медаль игр в Токио. Это 19-я российская прыжковая награда в истории Олимпийских игр. Причем российские спортсмены постоянно оставались без медалей со времен победы Ильи Захарова на лондонском трамплине.
Российские медали в прыжках в воду
|
Турнир
|
Город
|
Спортсмен
|
Дисциплина
|
Медаль
|
1996
|
Атланта
|
Ирина Лашко
|
Трамплин
|
Серебро
|
1996
|
Атланта
|
Дмитрий Саутин
|
Вышка
|
Золото
|
2000
|
Сидней
|
Вера Ильина/Юлия Пахалина
|
Трамплин, синхрон
|
Золото
|
2000
|
Сидней
|
Дмитрий Саутин/Игорь Лукашин
|
Вышка, синхрон
|
Золото
|
2000
|
Сидней
|
Дмитрий Саутин
|
Трамплин
|
Бронза
|
2000
|
Сидней
|
Дмитрий Саутин/Александр Доброскок
|
Трамплин, синхрон
|
Серебро
|
2000
|
Сидней
|
Дмитрий Саутин
|
Вышка
|
Бронза
|
2004
|
Афины
|
Вера Ильина/Юлия Пахалина
|
Трамплин, синхрон
|
Серебро
|
2004
|
Афины
|
Наталья Гончарова/Юлия Колтунова
|
Вышка, синхрон
|
Серебро
|
2004
|
Афины
|
Дмитрий Саутин
|
Трамплин
|
Бронза
|
2004
|
Афины
|
Юлия Пахалина
|
Трамплин
|
Бронза
|
2008
|
Пекин
|
Юлия Пахалина/Анастасия Позднякова
|
Трамплин, синхрон
|
Серебро
|
2008
|
Пекин
|
Юрий Кунаков/Дмитрий Саутин
|
Трамплин, синхрон
|
Серебро
|
2008
|
Пекин
|
Дмитрий Доброскок/Глеб Гальперин
|
Вышка, синхрон
|
Бронза
|
2008
|
Пекин
|
Юлия Пахалина
|
Трамплин
|
Бронза
|
2008
|
Пекин
|
Глеб Гальперин
|
Вышка
|
Бронза
|
2012
|
Лондон
|
Илья Захаров/Евгений Кузнецов
|
Трамплин, синхрон
|
Серебро
|
2012
|
Лондон
|
Илья Захаров
|
Трамплин
|
Золото
|
2020
|
Токио
|
Александр Бондарь/Виктор Минибаев
|
Вышка, синхрон
|
Бронза
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