Знаменитый телеведущий не стал сдерживать эмоции.

Плавательная сборная России на Олимпийских играх пока не блещет. А выступление в мужской кролевой эстафете 4?100 м и вовсе стало ударом. Седьмое место — совсем не то, на что все рассчитывали.

Некоторые люди приехали совершенно неготовыми

— Вы тоже ждали золота в этой эстафете? — вопрос Губерниеву.

— Я после квалификации золота уже не ждал. Но вот борьбы за медали — да, конечно. И если Минаков дал нам надежду, то Гринев и Морозов ее похоронили. А Колесникову уже, упирайся не упирайся, ничего поделать было нельзя. Нас зарыли и закопали. Мы тонули. К самим спортсменам вопросов у меня меньше. Куда большая загадка в другом: а наши тренеры вообще понимают, что делают?

Чемпионат Европы, на котором команда блистала, был же под нагрузкой? Или нет? У нас прекрасная дальневосточная база, сборная там должна была акклиматизироваться. Но мы видим, что некоторые люди приехали совершенно неготовыми. Я очень надеюсь, что Рылов и Колесников ситуацию сломают. Но явно очень сложно придется на 200 м Малютину. Тяжело будет в финале 100 м брасса Ефимовой и Чикуновой. Рылову с Колесниковым — тоже тяжело! Потому что там хорош американец Мёрфи. При таких раскладах любая медаль может быть за счастье. А мы их уже недобираем!

Сколько уже финалов прошло? Восемь? Россия участвовала в одном. И с треском провалила! Это что? Можно говорить, что если бы не история с Бородиным, то Илья стал бы здесь вторым. Но что-то мне подсказывает, что у нас не все в порядке с подготовкой. Ребята, мы куда приехали?

У нас по-прежнему есть эта история: давайте выиграем все юниорские чемпионаты, получим звания заслуженных тренеров, возьмем все на «Европе» в олимпийский год, попадем во все списки. Тренеры, а на Олимпиаду мы для чего приехали? Что вообще происходит?

Дай бог, если я ошибаюсь. Сейчас наверняка пойдут какие-то обиды. Но эксперты предрекали нам три золота. Я считал, что это — минимум. Потенциал такой команды на четыре-пять побед на Олимпиаде. Но пока, за исключением Колесникова, все бледновато. Окей, наши дистанции — 200 брасс и 200 спина — впереди. Но у меня уже сейчас много вопросов, на которые я даже не рассчитываю получить ответ в ближайшее время. Потому что будет как в том фильме: «Не знаю, товарищ командир, не знаю!» Мы готовимся к чемпионату Европы. Мы молодцы.

Мы короли отборов

— За эстафету вам было стыдно?

— Стыдно — не то слово. Мы все-таки на Олимпиаде. И ребята делали все по максимуму. Рад за Минакова — у него были сложности с первым этапом на ЧЕ, а тут он справился. Но когда у нас такой шанс выиграть Олимпийские игры, а Морозов плывет 48 с небольшим, это что за плавание? При этом стыд и позор в данном случае — неуместные слова. Скорее — колоссальная неудача. Я разочарован очень сильно.

— На чемпионате России все плыли быстрее, чем на Олимпиаде. Как можете это объяснить?

— Мы короли отборов. А потом нам становится сложно. И удержать, и выйти на второй пик. Утренние финалы вот все ругают. А у нас были все возможности сколько угодно жить по японскому времени — на Дальнем Востоке. И репетировать эти утренние финалы. Все же в равных условиях сражаются. Америка борется, Европа плывет. У всех было время.

Это фундаментальная неспособность здесь и сейчас решать задачи, я считаю. Вот Сергей Чепик, главный тренер, уважаемый Виктор Борисович Авдиенко, что вы мне скажете? Что вы нам всем скажете? «Обосрались» — вот что надо сказать!