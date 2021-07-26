Медведев не боится ни тайфуна, ни коронавируса. Лучший теннисист России завершил акклиматизацию

Даниил вышел в третий раунд олимпийского турнира, обыграв теннисиста по фамилии Нагал (не путать с Надалем).

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Даниил Медведев (Россия) — Сумит Нагал (Индия) — 6:2, 6:1

Даниил Медведев, выступающий на токийской Олимпиаде за команду ОКР, в понедельник проводил свой матч второго круга против Сумита Нагала из Индии. Особенных проблем молодой представитель не самой теннисной страны второму номеру посева не доставил. Разве что Даня не смог реализовать два первых матчбола, на несколько минут затянув игру. В целом же победа Медведева получилась уверенной.

Не в последнюю очередь это произошло благодаря двум факторам: завершившейся акклиматизации Даниила и немного спавшей в Токио жаре. Об этом, а также о своем следующем сопернике Фабио Фоньини и планах на олимпийский турнир Медведев рассказал после матча.

Физически готов был бегать пять часов

— До игры что-нибудь о сегодняшнем сопернике слышали?

— Да, я много видел его по юниорам. Хороший парень. Да, пока что не вошел в топ, но у него есть все шансы. Он уже давно близко. Как мы знаем на многих примерах, это возможно. Рад, что сегодня получилось показать свой хороший теннис. Из-за этого ему было тяжело, так как он не привык к такому уровню. Надеюсь, еще увидим его. Повторюсь, я его знал — хороший игрок.

— Как вы адаптировались? Насколько привычные тут условия — жара, духота?

— Со временем действительно акклиматизируешься. Сегодня намного приятнее условия. Прохладнее, влажность меньше. Было пять минут во время матча, когда вышло солнце, — сразу же стало очень жарко. Вспотел, полился пот, и стало тяжелее играть. Надеюсь, что каждый день дальше будет как этот. Я физически готов был бегать пять часов по такой погоде.

— Прогнозируют тайфун. Что думаете об этом?

— Слышал. Прогнозам можно верить, можно нет. Смотря какой тайфун. Наверное, не хотелось бы. Посмотрим, что будет. Нужно ждать завтра. Я ничего предрекать не могу.

— Что думаете о Фоньини, с которым предстоит сыграть в 1/8 финала?

— Это очень крутой теннисист. Мы с ним играли уже пять раз. Все матчи с ним были очень тяжелыми, очень часто он выигрывал первый сет. Он способен сразу начать играть в свой очень быстрый теннис. Неприятный игрок, но если мне удастся показать хороший теннис, то у меня есть все шансы на победу. Я готов играть и завтра, если поставят. Уже полностью готов, тем более матч был легкий.

Главное — это победить в первом матче

— Шамиль Тарпищев сказал, что вчера у вас был последний день адаптации. Все уже в порядке?

— На самом деле, я уже к первому туру был готов. Я очень много турниров играл в Америке. Это в Австралию надо приезжать раньше, где 12 часов разница и лететь бог знает сколько. А так, эти турниры в Азии... Я уже один выигрывал, как раз в Токио. Играл квал в субботу, а прилетел в понедельник. Примерно то же самое все было и тут, если по дням считать. Этого вполне достаточно. Главное — это победить в первом матче, который может быть самым тяжелым.

— Мысленно сейчас уже в следующем круге?

— Да, конечно. Как только ты заканчиваешь матч, сразу перестраиваешься. Сейчас я еще не думаю, буду ли его играть под лево или под право. Думаю, скорее бы все сделать и вернуться в деревню отдыхать.

— Учитывая коронавирус, вы вообще тут как солдаты, получается?

— У нас индивидуальный вид спорта, поэтому если говорить честно, то нас не могут контролировать, как в командных видах, где тренер будет проверять, кто заснул или не заснул. С нами это невозможно. Если кто-то скажет, почему я не сплю, то скажу: «Не хочу и не сплю». В ограничениях здесь, кроме теста каждый день, не вижу ничего особенного. Мне нравится здесь находиться, нет никаких нареканий.

— В пляжном волейболе уже есть случаи заражения коронавирусом. Каждый день сдавая тесты, не чувствуете опасений?

— У меня антитела. Если честно, нет — не чувствую. Только этот вариант «дельта», говорят, может заражать даже людей с антителами и вакцинацией. Но даже если будет так, то что поделать? Такова жизнь, не повезло. Думаю, такого не случится.