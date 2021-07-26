Сборная России по плаванию похожа на «Титаник». С каждым днем пробоина все сильнее

В эстафете 4х100 м мы ждали золота, а в итоге стали предпоследними.

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м в/с

1. США — 3.08,97

2. Италия — 3.10,11

3. Австралия — 3.10,22...

7. ROC (Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников) — 3.12,20

После отбора в апреле было полное ощущение, что теперь у нас, наконец, самая настоящая команда. И в медальном зачете мы будем выезжать уже не на двух-трех звездах, а полноценно биться за медали практически в каждом виде. Уровень результатов позволял не просто скромно мечтать об этом, а говорить вслух.

Попадание России в тройку в кролевой эстафете 4х100 м даже не обсуждалось — эксперты предвкушали золото. И я, чего скрывать, тоже. Чисто математически по результатам этого сезона четыре наших пловца были быстрее, чем четыре пловца из любой другой страны. Включая США. Так что почему бы и нет?

Трое из четырех — громко провалились

Загвоздка в том, что в случае с нашим плаванием нужно делать поправку: мы постоянно выходим на пик формы к чемпионату страны, а иностранцы — к главному старту.

Казалось, что уж в тысячный раз на эти грабли команда не наступит. Но, судя по первым дням в Токио, ошибки прошлого ничему Россию не научили. И сегодняшняя эстафета — просто хрестоматийный пример.

На чемпионате страны в Казани первая четверка была такой:

Колесников — 47,31

Минаков — 47,77

Гринев — 47,89

Морозов — 48,18.

Теперь смотрим результаты финала в Токио. В который, к слову, мы проскочили с горем-пополам — с восьмого места, на 0,04 опередив британцев в квале. И еще одно важное уточнение: принято считать, что в эстафетах из-за старта с ходу пловцы показывают результаты на 0,6 быстрее. То есть, если человек плывет в личке 47,6, в эстафете это будет 47,0.

Теперь, внимание, секунды с главного заплыва пятилетия:

Минаков — 47,71

Гринев — 47,94

Морозов — 48,15

Колесников — 48,40.

На своем уровне выступил только один человек. Забойщик.

Сразу трое — громко провалились. Это — кошмар. Так подводиться к Олимпийским играм нельзя. Владислав и Владимир откровенно подвели. Секунды Климента пугать не должны — в концовке он просто бросил. Потому что упираться никакого смысла не было — команда к тому моменту безнадежно отстала.

Неумение держать удар

Американцы на контрасте наоборот добавили по сравнению со своим чемпионатом. Зак Эпл так просто «взорвал» четвертый этап. На отборе в Омахе у этого парня было 47,72. А в Токио — 46,69! Вот с кого надо брать пример.

У итальянцев супергероев не нашлось, но каждый просто чуточку прибавил — и этого уже хватило для исторической медали. Тоже — на заметку.

Что не так с нами?

Огорчило и неумение держать удар. Никто из российской четверки не нашел в себе силы остановиться в микст-зоне. Это единственное, в чем наша эстафета сегодня отличилась. Все остальные сборные, вне зависимости от результата, общались столько, сколько требовалось. Увы, но в этом плане у России все так же стабильно, как и с традиционными промахами по выходу на пик формы к главному старту. Как только провал — все начинают прятаться.