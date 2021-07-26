Россия задавила американцев в волейболе. Мы сильнее в качельной концовке

Классный матч от сборной Саммелвуо, которым она развеяла скепсис.

Волейбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур

Россия — США — 3-1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23)

Россия: Волков (16), Клюка (14)

США: Сэндер (17)

Прорваться на матч сборной России по волейболу в Токио совсем непросто. Можно сказать, это право надо заслужить. Автобусы, на которых возят журналистов по городу, чтобы они якобы не пересекались с жителями, ездят по произвольному расписанию, известному только синтоистским богам. Но еще хуже, если на однополосной дороге встанет на аварийке какой-нибудь «каблучок» с овощами. Тогда водитель автобуса будет ждать расцвета следующей сакуры — но не выедет на встречку и не объедет овощевода. При этом, разумеется, журналисты все равно пересекаются с токийцами в магазинах, на улицах и в транспортных узлах.

Волейбольная арена находится в современном районе Одайба — это насыпные острова в центре Токио, где построен настоящий город будущего в стекле и небоскребах. Рядом с волейболистами сражаются гимнасты, изнывают от жары теннисисты и плещутся ватерполисты (которым, наверное, первые и вторые сильно завидуют).

Станислав Поздняков пришёл поболеть за сборную России по волейболу! pic.twitter.com/VXrw21lXEr — Lublineс93 (@Lublinec931) July 26, 2021

У волейболистов в зале прохладно и комфортно. Наверное, поэтому волейбольный турнир в Токио пока получается таким сумасшедшим по качеству. Два дня назад Иран Владимира Алекно пересилил Польшу в пятой партии 23:21. Американцы в свою очередь не потеряли ни сета в игре с крепкой Францией, которая только что взяла бронзу Лиги наций. Сборная России имела проблемы с Аргентиной, но на классе тоже взяла 3 очка (3-1).

Встреча с американцами еще и была возможностью поквитаться за обидное поражение в матче за бронзу пять лет назад, когда США отыгрались с 0-2 и забрали медаль себе. Да и вчера на Олимпиаде напроигрывали мы звездно-полосатым достаточно золота — в тхэквондо и фехтовании.

Американцев обывательски у нас не воспринимают как волейбольную державу, между тем половина их сборников играют в топовых европейских клубах, Мэтта Андерсона в России вообще знают как своего. Ну и американский студенческий спорт развит не в пример нашему.

Нервы в порядке

С Аргентиной у Саммелвуо получилось контролировать ход встречи и наконец найти командную стабильность, сегодня это было намного сложнее. Хотя настроение у наших было мегапозитивное. Улыбки, шутки и яркий выход на площадку под ремикс «Катюши». Как использование этой песни на матчах вяжется с запретом МОК быть ей гимном — непонятно от слова совсем.

Игра постоянно была на качелях, как ребенок на детской площадке. Первую половину сета наши провели в роли догоняющих, но затем два эйса от Волкова и кураж Яковлева обеспечили нас подушкой безопасности — 19:15. Но концовка все равно получилась нервной. Михайлова американцы закрыли блоком, но в концовке включились Полетаев и Клюка — 25:23.

По сути это был матч концовок. Американцы повели и во втором сете, здорово забил по линии Кристенсон, хорошо летела у соперника подача. Но концовка снова осталась за нами, несмотря на счет 21:23. В этот момент случилась важнейшая подача Кобзаря, после которой у нас появился шанс на еще одну атаку, реализованный Вольвичем. Мы втянули американцев в концовку, где включился Михайлов — после удачного нашего блока пробил от рук оппонента в аут.

У россиян появилась взаимозаменяемость

Отставание в третьем сете сразу стало угрожающим — 8:4, американцы силились хоть как-то зарядиться эмоциями, отмечая обычное выигранное очко вприпрыжку с запасными. Но удивительно — сразу после этого несколькими ошибками они растеряли все. Только при 8:8 Джон Сперо решился на тайм-аут. Но вскоре американцы снова ушли вперед. И третий сет взяли, что было логично — игра получалась никак не на 3-0.

Что было приятно по трем сетам — Россия показала универсализм. У Михайлова не идет (6 из 19 к концу третьего сета) — солируют Волков и Клюка. У нас нет зависимости от знаменосца ОКР и от кого бы то ни было. Притом что почти весь матч провели одним составом. Яковлев вообще в атаке на тот момент имел 4 из 4 плюс два на блоке.

Но слишком уж часто у американцев стал проходить первый темп, а наша атака сникла. Процент Михайлова падал (до 7 из 27). К концовке четвертой партии мы снова подошли в роли догоняющего автобус. И хорошо, что догнали. Помогли американцы касанием сетки и несколькими угробленными подачами, но главное сделал Волков, накрыв блоком Андерсона. Он был сегодня главным героем матча. На вопрос о стальных нервах в концовке и обретении уверенности на Олимпиаде ответил просто: «Ну вы сегодня уверенность видели? Вот и хорошо». Мэтт, проходя по микст-зоне, лишь грустно улыбнулся русским журналистам.

Третья качельная концовка в матче снова осталась за нами. Михайлов нашел свободную зону и заколотил, затем американцев огорошил Яковлев, расстреляв заднюю линии из третьей зоны. Американцы взяли повтор — но он четко показал мяч на белой полосе. 23:24 — а последнее очко нам сам отдал Сэндер ударом в аут.

Очень важная победа и, что важно, без тайбрейка и потери баллов в таблице. С такой игрой и психологической устойчивостью можно думать о борьбе с бразильцами и поляками.