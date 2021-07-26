Бацарашкина и Галашина пойдут за еще одной медалью Олимпиады и все против Байлз. Анонс главных событий 27 июля

Чего ждать от четвертого дня Олимпийских игр в Токио.

Понедельник на Олимпиаде в Японии получился для команды ОКР по-настоящему победоносным — сразу три золота. Такие успехи позволили выйти на четвертое место в общекомандном зачете с надеждами на большее. Вторник в Токио будет не менее насыщенным, ведь наград разыграют еще больше, сразу 22 комплекта. Главные надежды — в спортивной гимнастике, стрельбе, плавании и тхэквондо. За чем следить в этот день, рассказывает «СЭ».

А ну-ка, девушки!

После золота в мужском командном многоборье в спортивной гимнастике болельщики наверняка с особым нетерпением будут ждать женского финала в этой же дисциплине. Тем более что Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в квалификации заняли первое место. Они сумели опередить грозных американок, с которыми будут теперь выступать в одной ротации. Но начинать все нужно будет с чистого листа. Первым снарядом для девушек станет опорный прыжок, затем пойдут брусья, бревно и вольные упражнения.

В фехтовании, подарившем нашим болельщикам уже немало приятных минут, начинается пора командных соревнований. Первыми медали разыграют женщины-шпажистки. За команду ОКР выступят Айзанат Муртазаева, немного не дотянувшая до награды в личном турнире, а также Виолетта Колобова и Юлия Личагина. Они «посеяны» под третьим номером и начнут с четвертьфинала против сборной Италии.

Также во вторник вновь выйдут на старт олимпийская чемпионка Токио Виталина Бацарашкина и серебряный призер Игр Анастасия Галашина — у стрелков пройдут турниры смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки и пневматического пистолета. У пистолетчиков напарником Бацарашкиной станет Артем Черноусов, а второй дуэт команды ОКР составят Маргарита Черноусова и Антон Аристархов. В винтовке Галашина выступит вместе с Сергеем Масленниковым, в еще один дуэт вошли Юлия Каримова и Сергей Каменский.

3.00 Пулевая стрельба. Смешанные команды. Пневматический пистолет, 10 м

5.25 Фехтование. Женщины. Шпага. Командный турнир

7.15 Пулевая стрельба. Смешанные команды. Пневматическая винтовка, 10 м

13.45 Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье

Держим кулаки за Колесникова и Ефимову

Вторник наконец должен принести медали нашим пловцам. По крайней мере на это рассчитывают болельщики, изрядно озадаченные неудачным стартом команды. Ранним утром по московскому времени мы должны увидеть эпическую битву на стометровке на спине между Климентом Колесниковым и чемпионом Игр в Рио, действующим рекордсменом мира Райаном Мерфи из США. В предварительных заплывах лучше был россиянин, полуфинал с небольшим перевесом остался за американцем. Пропустить финал мы просто не имеем права — возможно, к борьбе за медали подключится и Евгений Рылов.

Также мы надеемся на шестикратную чемпионку мира Юлию Ефимову на стометровке брассом у девушек, здесь компанию ей составит юная Евгения Чикунова. Впрочем, им будет очень сложно — тут и сама Лили Кинг, и еще одна американка Лидия Джейкоби, и сенсация из ЮАР Татьяна Схунмакер. Поболеем и за Мартина Малютина на 200-метровке вольным стилем. А в полуфиналах можно будет увидеть Валерию Саламатину (200 м вольным стилем) и Александра Кудашева (200 м баттерфляем).

4.30 Плавание. Финалы

В ожидании первых побед

В игровых видах спорта гвоздем программы для российских болельщиков станет матч женского гандбольного турнира. Действующие олимпийские чемпионки из команды ОКР начали турнир с непростого матча против Бразилии, завершившегося вничью. Теперь в поисках первой победы они выйдут на площадку во встрече с крепкой сборной Швеции. Напомним, четыре года назад в группе наши девушки победили с большим трудом — 36:34. Как будет теперь?

Женская команда ОКР по волейболу, в отличие от мужской, стартовала на турнире неудачно. Шанс реабилитироваться представится подопечным Серджио Бузато во вторник, когда они будут открывать игровой день. Аргентина — не самый грозный соперник, поэтому и от волейболисток будем ждать первой победы.

Матчи второго круга проведут наши теннисисты — первым запуском на четвертом корте сыграет Аслан Карацев против опытного француза Жереми Шарди, а вторым запуском на третьем корте Карен Хачанов встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом. А вот Анастасия Павлюченкова, пока сметающая с корта соперниц, проведет уже встречу третьего раунда — ее оппоненткой станет Сара Соррибес Тормо из Испании

Во вторник завершится предварительная стадия первого в истории олимпийского турнира по баскетболу 3х3. Напомним, по регламенту и у мужчин, и у женщин после кругового турнира из восьми команд две лучшие попадут сразу в полуфиналы, а еще четыре — в первый раунд плей-офф. И у женской команды ОКР отличные шансы избавить себя от лишней нервотрепки, заняв второе место. Для этого нужно победить в последнем матче Италию. У мужчин ситуация сложнее — наши баскетболисты пока четвертые, но еще не гарантировали себе продолжение борьбы, к тому же их заключительным соперником на групповом этапе станет явный фаворит всего турнира Сербия.

3.00 Волейбол. Женщины. Команда ОКР — Аргентина

8.15 Гандбол. Женщины. Швеция — Команда ОКР

11.30 Баскетбол 3х3. Женщины. Команда ОКР — Италия

12.00 Баскетбол 3х3. Мужчины. Сербия — Команда ОКР

Слава и тхэквондо

Вторник станет последним днем турнира по тхэквондо, уже ставшим для наших спортсменов историческим. Ударно закрыть его может в весовой категории свыше 80 кг Владислав Ларин, «посеянный» здесь первым. Очень любопытно, кто станет его первым соперником — это знаменитый Пита Тауфатофуа, который регулярно служит знаменосцем сборной Тонга. Причем не только на летних Играх, но и на зимних — в Пхенчхане он выступал в лыжных гонках.

Пока совсем не радуют поклонников наши дзюдоисты. Во вторник эту неприятную тенденцию попытаются переломить Алан Хубецов (до 81 кг) и Дарья Давыдова (до 63 кг). Чемпион Европы-2017 Хубецов, входящий в число «сеяных», начнет турнир схваткой с Владимиром Золоевым, представляющим Киргизию. А Давыдова в первом раунде сойдется с Анрикелис Барриос из Венесуэлы

В боксе до медальных поединков пока далеко, но за наших мы все равно болеем изо всех сил. Из представителей команды ОКР на ринг выйдут чемпион Европейских игр Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), который встретится с Абдельхафидом Беншабла из Алжира, и призер Игр в Лондоне Андрей Замковой (до 69 кг), его оппонентом станет Стивен Зимба из Замбии.

В стрельбе из лука во вторник начинаются личные турниры у мужчин и женщин. Из команды ОКР на старт первой выйдет Елена Осипова, соперницей которой по 1/32 финала стала Сякиера Майшейих из Малайзии.

На протяжении всего дня будет продолжаться групповой этап турнира по бадминтону. У одиночников Сергей Сирант сыграет с Гергеем Краусом из Венгрии, а пара Владимир Иванов/Иван Созонов встретится с нигерийцами Годвином Олофуа и Ануолувапо Опейори.

Второй комплект наград разыграют в гребном слаломе — у женщин в байдарке-одиночке в финале от команды ОКР выступит Алсу Миназова, в квалификации показавшая 20-й результат. В маунтинбайке за медали поборются девушки — среди них будет и россиянка Виктория Кирсанова. В женском триатлоне стартуют Анастасия Горбунова и Александра Разаренова.

0.30 Триатлон. Женщины

4.00 Тхэквондо. Мужчины. Весовая категория свыше 80 кг.

4.00 Стрельба из лука. Индивидуальное первенство. Мужчины, женщины.

6.03. Бокс. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Муслим Гаджимагомедов — Абдельхафид Беншабла (Алжир)

8.00 Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Полуфинал и финал

9.00 Маунтинбайк. Женщины

11.48. Бокс. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. Стивен Зимба (Замбия) — Андрей Замковой