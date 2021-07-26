Шок в прыжках в воду! России принес медаль парень из Луганска, а китайцы проиграли коронный вид

Гегемония представителей КНР в мужских синхронных прыжках с вышки прервана.

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки

1. Томас Дэйли / Мэтти Ли (Великобритания)

2. Цао Юань / Чэнь Айсень (Китай)

3. Виктор Минибаев / Александр Бондарь (Россия)

Что ни день в Токио, то сенсация. Рушатся даже несокрушимые оплоты. Американские баскетболисты с Кевином Дюрантом влетели французам. Женскую велогонку выиграла учительница математики из Австрии, которая тренируется как любитель. Теперь вот синхронные прыжки с вышки проиграли китайцы.

За всю олимпийскую историю подобное случалось единожды — в Сиднее-2000, где победили наши Дмитрий Саутин и Игорь Лукашин. Спустя 21 год неприятности настигли Цао Юаня и Чэнь Айсень. Роковой для китайцев стала четвертая попытка — они завалили ее напрочь. В очередной раз подтвердилась аксиома: эти роботы тоже ошибаются. В то же время остальные пять прыжков они выполнили блестяще. И в любой другой день этого хватило бы для победы.

Разница — крошечные 1,23 балла

Но сегодня шикарную серию выдали британцы. Том Дейли и Ли Мэттью были безупречны всю дорогу, а последний прыжок стал настоящим украшением: парни получили 9-9,5 и разом собрали 101,01 балла. Рекорд дня.

Но оставалась последняя попытка у китайцев. И те ответили очень красиво. Прыжком — на десятки! Судьи долго подсчитывали итоги. Напряжение повисло такое, что казалось, вот-вот все услышат стук сердец спортсменов из Великобритании и Поднебесной.

Наконец, вердикт вынесли: 471,81-470,58 в пользу европейцев. Разница — крошечные 1,23!

Дейли и Мэттью бросились в объятия друг другу. Китайцы сначала тоже было дернулись — скорее по привычке. Но быстро осеклись. Они сегодня проигравшие.

Бороться реально со всеми

А вот на российской улице — праздник. Виктор Минибаев и Александр Бондарь — с бронзой. Для них это несомненный успех. Бондарь, уроженец Луганска (за Россию выступает с 2015 года), завершал карьеру. Минибаев был близок к этому. Для обоих сегодняшняя бронза, несмотря на солидные карьеры, первая олимпийская медаль. Больше у того, у нашей сборной не было призовых мест и в Рио. А сейчас в федерации еще и ситуация непростая — президент Алексей Власенко находится под следствием.

— Не скажу, что британцы с китайцами сильнее, — поделился Виктор. — Сегодня они лучше, завтра — мы. У нас все очень непредсказуемо. Мы вот сами набрали меньше баллов, чем на чемпионате Европы. Так что бороться реально со всеми. Впереди индивидуальная вышка — будем бороться там.

— Китайцы после Сиднея в этом виде Олимпиады не проигрывали.

— Но их серебро здесь — не сенсация. Мы могли бы и выиграть, тогда китайцы вообще были бы третьими. В прыжках в воду все может повернуться как угодно. Готовы мы все одинаково. Решает психология. Олимпиада не закончена. Постараемся взять реванш в личном турнире.