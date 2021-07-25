Главные события воскресенья на Олимпийских играх в Токио

Второй медальный день Олимпиады принес нашей команде первое золото и неплохую коллекцию наград другого достоинства — три серебра и одну бронзу. По большому счету не оправдали надежд только дзюдоисты, которым нужно срочно прибавлять. Ну и от рапиристки Инны Дериглазовой мы, безусловно, ждали золота, но это спорт.

В итоге по общему количеству наград мы сейчас уступаем только японцам и американцам. Последние сильно поднялись, в том числе благодаря плаванию, и в ближайшее время, видимо, продолжат атаку на первую строчку. С золотом у нас пока явный недобор, однако впереди еще много наших видов.

Медальный зачет по итогам 25 июля. Фото «СЭ»

Полная медальная таблица — здесь.

«СЭ» выбрал семь основных событий дня, о которых мы писали сегодня.

1) Первое олимпийское золото стрелков за 17 лет

Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров и стала первой олимпийской чемпионкой в сборной ОКР на этой Олимпиаде, а также первым нашим стрелком, завоевавшим золото Игр, с 2004 года.

После своей победы Виталина рассказала о своем необычном талисмане и надеждах в ближайшее время сыграть свадьбу.

2) Обидное поражение Дериглазовой и бронза Коробейниковой

Американка Ли Кифер сначала огорчила в полуфинале россиянку Ларису Коробейникову, а затем сенсационно повергла лидера женской рапиры, еще одну нашу соотечественницу Инну Дериглазову. В итоге — двойной подиум россиянок, но без золота. С другой стороны, после вчерашнего безмедального дня фехтовальщики открыли счет медалям, и нам грех жаловаться.

В интервью после финала Дериглазова посетовала, что раньше регулярно побеждала американку, и намекнула, что собирается продолжить карьеру.

О том, как развивалась карьера этой спортсменки из необычного города, — в материале «СЭ».

3) Тхэквондо продолжает жечь

После вчерашней бронзы Михаила Артамонова у команды ROC в тхэквондо — серебро Татьяны Мининой. Этот вид единоборства сейчас неожиданно стал одним из самых успешных видов спорта для России в Токио. Ждем от нашей команды новых приятных сюрпризов.

В финале Минина уступила Анастасии Золотич из США, но такое выступление — тоже успех. В микст-зоне красавица-боец рассказала, что тренируется с мужем.

4) Лучницы подтвердили свой класс

Женская команда российских лучниц повторила в Токио-2020 успех Рио-2016. Наши девушки — снова вторые. Впереди только безусловные лидеры этого вида спорта — спортсменки из Кореи.

5) Вылет и жалобы Рублева

Одна из главных наших надежд в теннисном турнире Токио Андрей Рублев уступил в первом же матче кумиру японской публики Кеи Нишикори. После неудачной встречи россиянин пожаловался на жесткие атаки со стороны хейтеров в соцсетях.

А вот Екатерина Александрова неожиданно прошла 12-ю «сеяную» бельгийку Элизе Мертенс. Елена Веснина на зубах вытащила игру с латышкой Еленой Остапенко.

6) Нервы в гандболе и безнадега от волейболисток

Женская сборная России по гандболу провела валидольный матч против не самой сильной сборной Бразилии и завершила его вничью. Причем россиянки еще чудом избежали поражения в последней атаке. Болельщиков нашей команды явно ждет веселая Олимпиада.

Ужасный старт получился у наших волейболисток — безвольное сухое поражение от Италии и большие вопросы по поводу того, за счет чего россиянки могут усилить игру. Ничего еще не потеряно, но тренерскому штабу команды предстоят бессонные ночи.

7) В Токио продолжается футбольный турнир

В олимпийском турнире футболистов россиян по традиции нет, но здесь кипят нешуточные страсти, достойные внимания настоящих поклонников футбола. И футболисты из РПЛ тоже в деле.

Все медали воскресенья, 25 июля

Пулевая стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия)

2. Антоанета Костадинова (Болгария)

3. Цзян Жаньсинь (Китай)

Пулевая стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Уильям Шейнер (США)

2. Шэн Лихао (Китай)

3. Ян Хаожань (Китай)

Фехтование. Женщины. Рапира

1. Ли Кифер (США)

2. Инна Дериглазова (Россия)

3. Лариса Коробейникова (Россия)

Фехтование. Мужчины. Шпага

1. Ромейн Канноне (Франция)

2. Гергей Сиклоши (Венгрия)

3. Игорь Рейзлин (Украина)

Стрельба из лука. Женщины. Командный турнир

1. Корея

2. Россия

3. Германия

Плавание. Мужчины. 400 м, комплекс

1. Чейс Кейлиш (США)

2. Джей Литерланд (США)

3. Брендон Смит (Австралия)

Плавание. Мужчины. 400 м, вольный стиль

1. Ахмед Хафнауи (Тунис)

2. Джек Маклафлин (Австралия)

3. Киран Смит (США)

Плавание. Женщины. 400 м, комплекс

1. Юи Охаси (Япония)

2. Эмма Уэянт (США)

3. Хэйли Фликингер (США)

Плавание. Женщины. Эстафета, 4х100 м вольным стилем

1. Австралия

2. Канада

3. США

Скейтбординг. Мужчины. Стрит

1. Юто Хоригоме (Япония)

2. Келвин Хефлер (Бразилия)

3. Джаггер Итон (США)

Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, 3 м

1. Ши Тинмао/Ван Хань (Китай)

2. Дженнифер Эйбл/Мелисса Ситрини-Болье (Канада)

3. Лена Хенчель/Тина Пунцель (Германия)

Велошоссе. Женщины. Групповая гонка, 137 км

1. Анна Кизенхофер (Австрия)

2. Аннемик ван Влетен (Нидерланды)

3. Элиза Лонго Боргини (Италия)

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 61 кг

1. Ли Фабинь (Китай)

2. Эко Юли Ираван (Индонезия)

3. Игорь Сон (Казахстан)

Тяжелая атлетика. Мужчины. до 67 кг

1. Чен Лиюн (Китай) — 332

2. Луис Москера (Колумбия) — 331

3. Мирко Занни (Италия) — 322

Дзюдо. Мужчины. До 66 кг

1. Хифуми Абе (Япония)

2. Важа Маргвелашвили (Грузия)

3. Ан Пауль (Корея)

3. Даниел Карньин (Бразилия)

Дзюдо. Женщины. До 52 кг

1. Ута Абе (Япония)

2. Амандина Бушар (Франция)

3. Одетта Джуффрида (Италия)

3. Челси Джайлс (Великобритания)

Тхэквондо. Женщины. до 57 кг

1. Анастасия Золотич (США)

2. Татьяна Минина (Россия)

3. Хатис Кубра Илгун (Турция)

3. Ча Линг Ло (Тайпей)

Тхэквондо. Мужчины. до 68 кг

1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)

2. Брэдли Синдер (Великобритания)

3. Хакан Рекбер (Турция)

3. Чжао Шуай (Китай)