«Подумала: «Не хватало в обморок упасть». И очнулась в медицинской палатке». Геройская Олимпиада российской лучницы

Светлана Гомбоева пережила максимально драматичные три дня. После квалификации она упала в обморок, но потом собралась и помогла нашей команде завоевать серебряные награды.

Если составить рейтинг незаслуженно непопулярных видов спорта, то стрельба из лука точно будет в топе. Вообще непонятно, почему никто не фанатеет по Гомбоевой, Осиповой или Перовой, а на соревнованиях пустые трибуны (и не только в Токио, куда зрителей не пускают).

В луке есть все, что любят зрители. Он абсолютно понятен даже новичкам, никаких мудреных правил или технических нюансов. Максимально драматичен — спортсмены и команды стреляют по дуэльному принципу друг против друга, и тут что ни поединок — то психологическая драма. Наконец, это просто красиво.

Кстати, о драмах. Обморок Светланы Гомбоевой стал одним из центральных событий старта этой Олимпиады. Тогда наша лучница неожиданно упала сразу после завершения квалификации. А теперь она не только полностью оправилась, но и выиграла олимпийское серебро! Как ей это удалось, Гомбоева рассказала в эксклюзивном интервью «СЭ».

Стрелять в жару в плотных шортах — дополнительное испытание

— Что с вами все-таки случилось в квалификации?

— Наверное, проблема была в том, что я слишком сильно ощущала ответственность. Это был квалификационный круг, и я бесконечно себя накручивала мыслями про команду, про девочек, не подведу ли я кого-то... Мы закончили стрельбу, я начала доставать стрелы. Вдруг меня повело назад, и я еще подумала: «Ха-ха, не хватало в обморок упасть». Потом, видимо, куда-то пошла, но я этого уже не помню. Очнулась в медицинской палатке.

— Страшно было?

— Конечно. Особенно когда мне стали звонить родственники, друзья, спрашивать про мое самочувствие... Наверное, это был знак, что думать нужно прежде всего о себе. Делать свою работу, а девочки сделают свою. Вечером я зашла к тренеру, и он сказал: «Свет, отнесись к этому как к перезагрузке». Так и получилось!

— Почему вы стреляли в темных очках?

— Обычно я в очках не стреляю. Но в Токио мне максимально хотелось закрыться от солнца. Панамку вообще не снимала и решила, что буду еще и в очках.

— Почему вы, кстати, несмотря на жару, были довольно тепло одеты — длинные брюки, две футболки?

— Это, на самом деле, проблема. Мы должны стрелять в спонсорской форме, выбора нет. И если у наших соперниц форма тоненькая, то у нас плотные, почти джинсовые шорты, кожаные кроссовки... Это требует дополнительной выносливости, стрелять очень тяжело. Надеюсь, в ближайшее время эта проблема решится.

— Может, вместо кроссовок выходить в шлепках?

— Это запрещено. Обувь в любом случае должна быть спортивной и закрытой.

Готова научить стрелять артистов и поп-звезд

— Правда, что в Корее стрельба из лука мегапопулярна?

— В Корее стрельба из лука — базовый вид спорта. Ее даже в школе преподают, как у нас легкую атлетику. По всей стране есть сильные школы, все дети хотят стрелять. И чтобы нам с ними соревноваться, конечно, нужно, чтобы и в России стрельба из лука развивалась и была популярна. У нас зрелищный, необычный, динамичный вид спорта, он заслуживает популярности! В этом смысле наша олимпийская медаль, я надеюсь, тоже поможет.

— Вы были бы готовы поучаствовать в шоу и научить стрелять из лука кого-то из артистов или поп-звезд?

— Конечно. Чем больше будет таких проектов — тем лучше будет развиваться российская стрельба из лука. Лично для меня не проблема где-то поучаствовать, если это не помешает подготовке.

— Расскажите о вашем увлечении скрапбукингом?

— Это хобби, помогает переключиться. Перед Олимпиадой я где-то прочитала фразу: «Если ты о чем-то можешь мечтать, то ты можешь это получить». И решила ее себе записать. Пожалуй, это был девиз моей поездки в Токио. И вот олимпийская медаль у меня в руках. Действительно мечты сбываются!