Россия, запасайся валидолом! В Токио стартовал женский гандбол

Первый же матч нашей сборной на Олимпиаде — драма.

Гандбол. Женщины. Групповой турнир

Россия — Бразилия — 24:24 (14:12)

Голы: Ильина — 6, Ведехина — 4, Вяхирева и Дмитриева — по 3.

Олимпийские игры такое место, где прошлые заслуги и текущие расклады не играют совершенно никакой роли. Вот в Токио все только начинается, а иранцы уже хлопнули в волейбол грозную Польшу, Айзанат Муртазаева с 258-го места в рейтинге дофехтовала до полуфинала, а золото в плавании на 400 м кролем выиграл 18-летний ноунейм из Туниса.

Из-за этого за дебютную игру наших гандболисток было тревожно. Понятно, что эта женская сборная — одна из главных надежд России на этой Олимпиаде. И ясно, что, если была бы серия до трех-четырех побед, за исход противостояния с Бразилией можно было бы не переживать совершенно. Но в одном-единственном матче повернуться все может как угодно.

Олимпиада — не место для нежностей

Из-за нервов ошибок с первой минуты игры было очень много. С обеих сторон. Как и удалений. Команды скорее боролись, нежели показывали представление. Но в конце первого тайма наши оторвались на два мяча и стало немного спокойнее. Казалось, дальше будет только лучше.

Вот только в гандболе так просто не бывает. Особенно в женском. И уж тем более — с нашей сборной. Вспомните даже золотой Рио — сколько там было матчей на грани. Тут даже крепкие нервы расшатать проще простого. А уж если с ними не очень, то от переживаний можно и с ума сойти.

Вот и теперь та же песня.

12 минут до конца — 20:20.

10 — уже горим минус два.

После шикарный отрезок проводит Полина Горшкова. Два гола с левого фланга и заработанный пенальти. Причем срубили ее так грубо, что условный Неймар наверняка корчился бы от до сих пор. А Полина, с гримасой боли на лице, продолжила игру. Олимпиада — не место для нежностей и церемоний.

Отбились в последней атаке Бразилии

Эти российско-бразильские качели продолжались до самого конца. Ведем-ничья-проигрываем: все менялось до безумия быстро. За 51 сек до конца наша атака. Не забили. У Бразилии 15 секунд на то, чтобы вырвать сенсационную победу. Страшно подумать, как трясло Алексея Алексеева — главного тренера сборной. У него был дебют на Олимпиадах в этой роли. Прежде Россию целую эпоху возглавлял Евгений Трефилов. Но это вы и так знаете.

К счастью, Россия отбилась. Ничья. И по такой концовке — это не так плохо. Могли и проиграть. Хотя в целом по матчу — вполне могла быть и победа. После игры Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина в один голос говорили, что такому результату радоваться не могут ни в коем случае. И сетовали на огромное количество нереализованных моментов.

— Так на Олимпиаде нельзя, — констатировала Ильина.

Обе они сошлись и в том, что ничего страшного в ничье нет. Такая же позиция у главного тренера.

— У нас очень ровная группа и в каждом матче может быть любой исход, — сказал он. Банально, но в данном случае все так и есть. Женский гандбол — одна из самых непредсказуемых историй на Олимпиаде. Вытянем ли мы снова счастливый билет — покажет время. Но шансы у этой сборной очень высокие.

Следующая битва — послезавтра. Со Швецией. В 8:15 по Москве. Не пропустите!