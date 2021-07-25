Первая российская чемпионка Игр в Токио Виталина Бацарашкина рассказала о своих эмоциях после победы.

Виталина Бацарашкина в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров завоевала для России первую медаль на Олимпийских играх в Токио. Эта медаль стала первым золотом для отечественной стрельбы с Олимпиады 2004 года в Афинах. О том, как 24-летняя спортсменка пришла к этому результату, она рассказала во время общения с российскими журналистами.

— Виталина, накануне ваша коллега Анастасия Галашина сказала, что перед последним выстрелом у нее сердце екнуло и не получилось его хорошо исполнить. Вы же, наоборот, вырвали себе победу в концовке. Как все было?

— Я бы сказала, что у меня все было хорошо и в начале, не только в конце. Еще при разнице в 2 очка я понимала, что можно отыграться. И все получилось.

Олимпиада — это не Mortal Kombat

— Насколько важно для стрелков оттачивать техническую сторону?

— Для технических моментов всегда находится время, место и надобность. Если вообще не тренировать технику, в ответственный момент эмоции могут перекрыть все, что ты до этого делал. Ты просто забудешь правильную технику. Когда эмоции переваливают, остается один автоматизм. Если на тренировках это не отрабатывать, при эмоциях мыслей вообще не останется.

— Бывают ли у вас смешные случаи на тренировках?

— У нас был иностранный тренер. Получилась одна веселая тренировка. Он попросил отдать ключи от наших кейсов. Тренеры взяли из них все барахло и попрятали в тире. А при входе еще и поставили стол, который нужно перелезть. Нам дали 5 минут, чтобы найти все вещи и сделать 10 выстрелов. Я успела за две с половиной минуты.

— Согласны, что Олимпийские игры — это Mortal Kombat?

— Не знаю, как в других видах спорта, но у нас Олимпиада — это не Mortal Kombat. На протяжении всей подготовки к Играм не было ощущения Олимпиады. Может быть, не так, как раньше, или коронавирусные меры так повлияли. Хотя ничего не изменилось, кроме масок. Это получилось внутренним отличием для меня. Я стреляла хорошо в тире и подумала перед Играми: «Если я тут хорошо стреляю, почему там не смогу повторить?»

— Следите за выступлениями других наших участниц?

— Иногда не хватает времени поболеть за других. Я стараюсь сильно не переживать, а эмоции от боления за наших влияют, потом не могу уснуть из-за этого.

Приятно поговорить с умным человеком — самим собой

— Чем вы занимались в детстве?

— Когда-то месяца два я ходила на бадминтон. Потом сказала родителям: «Это мне летом постоянно в такую рань вставать? У меня вообще детства не будет?» Перестала ходить. Еще пробовала в тхэквондо, карате, дзюдо, но потом оказалась в стрельбе.

— Какие у вас планы после Игр?

— После Олимпиады еду домой. Обещали полгода нас не трогать, отбора на «Европу» у нас не будет. Как минимум можно отдохнуть дома, это для меня место силы.

— Пишут ли вам сейчас болельщики в социальных сетях?

— Очень много пишут мне в директ. Каждые 10-15 минут приходят сообщения.

— Кулон Ведьмака — ваш талисман?

— Его я приобрела в 2016 году. Возможно, это и талисман.

— Как настраивались на победный день?

— Всегда приятно поговорить с умным человеком — самим собой! А вообще готовилась как обычно, я уже привыкла.

Я показывала и более сильный результат

— Вы рассказывали, что вашу фамилию часто коверкают. Какой случай был самым запоминающимся?

— Как-то захожу на медицинское обследование, а врач спрашивает: «Бацарашвили?» Вот это было супер!

— Когда ждать вашу свадьбу?

— Я уже шутила, что не хотела свадьбу, даже обмолвилась, что сыграю ее после Олимпиады. Надеюсь, в эти полгода найдется время.

— Пришло ли к вам уже осознание, что совершили что-то великое?

— Пока нет. Плюс это не предел возможного, я показывала и более сильный результат.

— Сможете ли настроиться на другие виды?

— Надеюсь, хватит эмоций на оставшиеся виды. Тем более у нас эмоций быть не должно.