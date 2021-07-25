«На Европе соперницам носы ломала. По голове хорошо бьет». Милая тхэквондистка Минина: жесткий нокаутер, бьется с мужем-спортсменом

Таня на Олимпиаде в Токио взяла серебро, хотя выступала не в своей весовой категории.

24-летняя Татьяна Минина дошла до финала олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории до 57 кг, где уступила американке Анастасии Золотич. После двух раундов россиянка проигрывала 13:14, в третьем пошла ва-банк, итог — 17:25. Но серебро — это тоже большой успех. После финального боя Минина ответила на вопросы журналистов.

О финальном поединке

— Эмоции? После награждения — вообще классно. Когда на тебя уже повесили медаль, то рада. Медаль увесистая.

Конечно, я настраивалась на золото. Всегда хочется выступить по максимуму. Но сейчас, спустя время после финала, я уже счастлива серебру. Его могло и не быть, но оно, слава богу, есть. Согласилась бы я на серебро за месяц до Игр? Да, конечно! Класс! Сказала бы: «Можно Олимпиаду не проводить, давайте мне серебро!»

Почему проиграла третий раунд? Где-то, может, я застоялась, где-то очень сильно хотела взять балл, немножко необдуманно полетела с ударом рукой и под него пропустила удар ногой. Выиграть, конечно, можно было. До последнего раунда мы шли впритирку.

О том, кому посвящает серебро

— Себе любимой!

О тренировках с мужем (тхэквондистом Константином Мининым)

— Он максимально тяжелый соперник в спаррингах, но мне это было очень нужно в плане подготовки, — сказала Минина. — Во-первых, потому что он рядом. Во-вторых, он очень хорошо разбирается в тхэквондо, помогал мне просматривать всех соперниц. Еще из-за того, что у него масса побольше... Бил меня на тренировках! (Улыбается.) Его вклад очень большой в эту медаль.

О месте проживания

— Проживаю в Челябинске... Хотя в основном проживаю на сборах в Подмосковье.

О том, что выступала не в своей весовой категории (весовая Мининой — до 53 кг)

— Вообще тяжело, чувствуется разница в весе. Чувствуется, что девочки гоняют вес с 60 килограммов и выше, а у меня недовес килограмм-два. Неохота набирать жир, хочется набирать мышцы.

О том, что в тхэквондо много служебных романов

— А где нам еще мужей искать кроме как на сборах по тхэквондо? Мы 80 процентов своего времени там проводим. Конечно, у кого-то там завязываются отношения. Хорошо, когда дело доходит до свадьбы, а не так — повстречались, и ладно. Мы с мужем оба из Челябинска. Он на четыре года старше меня. А потом я вошла во взрослую сборную... Не знаю, так сложилось. А вчера мне сказали: «Ты замужем? Да тебе же 16!» А мне 24!

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Тхэквондо WTF — не такой жесткий вид спорта, как бокс, кикбоксинг, муай-тай и тем более ММА. Но и там бывают нокауты. Тренер Татьяны Мининой — Александр Энс — после турнира рассказал журналистам о нокаут-силе ученицы.

«Сама она в нокаутах ни разу не была, — отметил Энс. — Но из моих спортсменок, да и вообще из всей сборной страны она — самый нокаутер. На Европе очень часто было, что она соперницам нос ломала. Это стабильно. По голове она хорошо бьет».

«Самые сильные удары в тхэквондо — с разворота, — сказал тренер. — Удары очень мощные. Не было бы жилетов, не было бы тхэквондо — у нас бы тут каждый второй на «скорой» уезжал. Самый жесткий нокаут, который я видел? Не будем о плохом. Бывали нокауты, которые заканчивались кладбищем».