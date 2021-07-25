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Российские стрелки выиграли первое олимпийское золото за 17 лет

07:00
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Первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио России принесла Виталина Бацарашкина, которая победила в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Бацарашкина — вторая представительница стрелкового спорта, открывшая счет российскому золоту на Олимпиадах. 24-летняя спортсменка повторила достижение стендовика Алексея Алипова, который оказался первым российским чемпионом Афин. До два дебютных золота брали фехтовальщики-шпажисты и дзюдоисты, одно — борец греко-римского стиля Назир Манкиев.

Первые российские победы на Олимпиадах:

Год

Город

Медалист

Вид спорта

Дисциплина

1996

Атланта

Александр Бекетов

Фехтование

Шпага

2000

Сидней

Павел Колобков

Фехтование

Шпага

2004

Афины

Алексей Алипов

Стендовая стрельба

Трап

2008

Пекин

Назир Манкиев

Греко-римская борьба

до 55 кг

2012

Лондон

Арсен Галстян

Дзюдо

до 60 кг

2016

Рио-де-Жанейро

Беслан Мудранов

Дзюдо

до 60 кг

2021

Токио

Виталина Бацарашкина

Стрельба

Пневм.пистолет, 10 м

Бацарашкина прервала 17-летнюю безвыигрышную серию российских стрелков на Олимпиадах. После триумфального выступления в Афинах (три золота, четыре серебра, три бронзы) наши спортсмены взяли всего восемь наград — пять серебряных и три бронзовые. Ближе всего к прекращению неудачной серии были Сергей Каменский в Рио и Анастасия Галашина в Токио, которые лидировали в своих финалах перед последним выстрелом, дожидались «девяток» от соперников, но сами били в «восьмерку».

Победы российских стрелков на Олимпийских играх:

Год

Город

Пол

Спортсмен

Дисциплина

1996

Атланта

Женщины

Ольга Клочнева

Пневм.пистолет, 10 м

1996

Атланта

Мужчины

Артем Хаджибеков

Пневм.винтовка, 10 м

1996

Атланта

Мужчины

Борис Кокорев

Малокалибр.пистолет, 50 м

2000

Сидней

Мужчины

Сергей Алифиренко

Скоростной пистолет, 25 м

2004

Афины

Мужчины

Алексей Алипов*

Трап

2004

Афины

Женщины

Любовь Галкина

Винтовка, три положения, 50 м

2004

Афины

Мужчины

Михаил Неструев

Малокалибр.пистолет, 50 м

2021

Токио

Женщины

Виталина Бацарашкина

Пневм.пистолет, 10 м

* Стендовая стрельба.

Бацарашвина, выигравшая серебро в стрельбе пневматического пистолета в Рио-де-Жанейро, вошла в элитный клуб российских стрелков, которым удалось выиграть медали двух разных Олимпиад. Артем Хаджибеков поднимался на пьедестал в Атланте и Сиднее, Сергей Алифиренко — в Сиднее и Афинах, Алексей Алипов, Любовь Галкина и Владимир Исаков — в Афинах и Пекине.

Российские стрелки, выигравшие медали двух Олимпиад:

Спортсмен

Год

Город

Дисциплина

Медаль

Артем Хаджибеков

1996

Атланта

Пневм.винтовка, 10 м

Золото

2000

Сидней

Пневм.винтовка, 10 м

Серебро

Сергей Алифиренко

2000

Сидней

Скоростной пистолет, 25 м

Золото

2004

Афины

Скоростной пистолет, 25 м

Бронза

Алексей Алипов*

2004

Афины

Трап

Золото

2008

Пекин

Трап

Бронза

Любовь Галкина

2004

Афины

Пневм.винтовка, 10 м

Серебро

2004

Афины

Винтовка, три положения, 50 м

Золото

2008

Пекин

Пневм.винтовка, 10 м

Серебро

Владимир Исаков

2004

Афины

Пневм.пистолет, 10 м

Бронза

2008

Пекин

Малокалибр.пистолет, 50 м

Бронза

Виталина Бацарашкина

2016

Рио-де-Жанейро

Пневм.пистолет, 10 м

Серебро

2021

Токио

Пневм.пистолет, 10 м

Золото

* Стендовая стрельба.

Бацарашкина прервала доминирование в своей коронной дисциплине китайских спортсменок, которые выиграли четыре из пяти последних Олимпиад. Только в 2004 году золото афинских игр уехало не в Китай, а на Украину — к Елене Костевич. Для России золото Виталины оказалось вторым после успеха Ольги Клочневой в Атланте, в 1992 году чемпионкой Игр в Барселоне оказалась Марина Логвиненко, представлявшая сборную СНГ.

Чемпионки Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м:

Год

Город

Спортсменка

Страна

1988

Сеул

Ясна Шекарич

Югославия

1992

Барселона

Марина Логвиненко

СНГ

1996

Атланта

Ольга Клочнева

Россия

2000

Сидней

Тао Луна

Китай

2004

Афины

Елена Костевич

Украина

2008

Пекин

Го Вэньцзюнь

Китай

2012

Лондон

Го Вэньцзюнь

Китай

2016

Рио-де-Жанейро

Чжан Мэнсюэ

Китай

2021

Токио

Виталина Бацарашкина

Россия

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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