Российские стрелки выиграли первое олимпийское золото за 17 лет

Первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио России принесла Виталина Бацарашкина, которая победила в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Бацарашкина — вторая представительница стрелкового спорта, открывшая счет российскому золоту на Олимпиадах. 24-летняя спортсменка повторила достижение стендовика Алексея Алипова, который оказался первым российским чемпионом Афин. До два дебютных золота брали фехтовальщики-шпажисты и дзюдоисты, одно — борец греко-римского стиля Назир Манкиев.

Первые российские победы на Олимпиадах:

Год Город Медалист Вид спорта Дисциплина 1996 Атланта Александр Бекетов Фехтование Шпага 2000 Сидней Павел Колобков Фехтование Шпага 2004 Афины Алексей Алипов Стендовая стрельба Трап 2008 Пекин Назир Манкиев Греко-римская борьба до 55 кг 2012 Лондон Арсен Галстян Дзюдо до 60 кг 2016 Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов Дзюдо до 60 кг 2021 Токио Виталина Бацарашкина Стрельба Пневм.пистолет, 10 м

Бацарашкина прервала 17-летнюю безвыигрышную серию российских стрелков на Олимпиадах. После триумфального выступления в Афинах (три золота, четыре серебра, три бронзы) наши спортсмены взяли всего восемь наград — пять серебряных и три бронзовые. Ближе всего к прекращению неудачной серии были Сергей Каменский в Рио и Анастасия Галашина в Токио, которые лидировали в своих финалах перед последним выстрелом, дожидались «девяток» от соперников, но сами били в «восьмерку».

Победы российских стрелков на Олимпийских играх:

Год Город Пол Спортсмен Дисциплина 1996 Атланта Женщины Ольга Клочнева Пневм.пистолет, 10 м 1996 Атланта Мужчины Артем Хаджибеков Пневм.винтовка, 10 м 1996 Атланта Мужчины Борис Кокорев Малокалибр.пистолет, 50 м 2000 Сидней Мужчины Сергей Алифиренко Скоростной пистолет, 25 м 2004 Афины Мужчины Алексей Алипов* Трап 2004 Афины Женщины Любовь Галкина Винтовка, три положения, 50 м 2004 Афины Мужчины Михаил Неструев Малокалибр.пистолет, 50 м 2021 Токио Женщины Виталина Бацарашкина Пневм.пистолет, 10 м

* Стендовая стрельба.

Бацарашвина, выигравшая серебро в стрельбе пневматического пистолета в Рио-де-Жанейро, вошла в элитный клуб российских стрелков, которым удалось выиграть медали двух разных Олимпиад. Артем Хаджибеков поднимался на пьедестал в Атланте и Сиднее, Сергей Алифиренко — в Сиднее и Афинах, Алексей Алипов, Любовь Галкина и Владимир Исаков — в Афинах и Пекине.

Российские стрелки, выигравшие медали двух Олимпиад:

Спортсмен Год Город Дисциплина Медаль Артем Хаджибеков 1996 Атланта Пневм.винтовка, 10 м Золото 2000 Сидней Пневм.винтовка, 10 м Серебро Сергей Алифиренко 2000 Сидней Скоростной пистолет, 25 м Золото 2004 Афины Скоростной пистолет, 25 м Бронза Алексей Алипов* 2004 Афины Трап Золото 2008 Пекин Трап Бронза Любовь Галкина 2004 Афины Пневм.винтовка, 10 м Серебро 2004 Афины Винтовка, три положения, 50 м Золото 2008 Пекин Пневм.винтовка, 10 м Серебро Владимир Исаков 2004 Афины Пневм.пистолет, 10 м Бронза 2008 Пекин Малокалибр.пистолет, 50 м Бронза Виталина Бацарашкина 2016 Рио-де-Жанейро Пневм.пистолет, 10 м Серебро 2021 Токио Пневм.пистолет, 10 м Золото

* Стендовая стрельба.

Бацарашкина прервала доминирование в своей коронной дисциплине китайских спортсменок, которые выиграли четыре из пяти последних Олимпиад. Только в 2004 году золото афинских игр уехало не в Китай, а на Украину — к Елене Костевич. Для России золото Виталины оказалось вторым после успеха Ольги Клочневой в Атланте, в 1992 году чемпионкой Игр в Барселоне оказалась Марина Логвиненко, представлявшая сборную СНГ.

Чемпионки Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м:

Год Город Спортсменка Страна 1988 Сеул Ясна Шекарич Югославия 1992 Барселона Марина Логвиненко СНГ 1996 Атланта Ольга Клочнева Россия 2000 Сидней Тао Луна Китай 2004 Афины Елена Костевич Украина 2008 Пекин Го Вэньцзюнь Китай 2012 Лондон Го Вэньцзюнь Китай 2016 Рио-де-Жанейро Чжан Мэнсюэ Китай 2021 Токио Виталина Бацарашкина Россия

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