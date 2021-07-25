Российские стрелки выиграли первое олимпийское золото за 17 лет
Первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио России принесла Виталина Бацарашкина, которая победила в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.
Бацарашкина — вторая представительница стрелкового спорта, открывшая счет российскому золоту на Олимпиадах. 24-летняя спортсменка повторила достижение стендовика Алексея Алипова, который оказался первым российским чемпионом Афин. До два дебютных золота брали фехтовальщики-шпажисты и дзюдоисты, одно — борец греко-римского стиля Назир Манкиев.
Первые российские победы на Олимпиадах:
|
Год
|
Город
|
Медалист
|
Вид спорта
|
Дисциплина
|
1996
|
Атланта
|
Александр Бекетов
|
Фехтование
|
Шпага
|
2000
|
Сидней
|
Павел Колобков
|
Фехтование
|
Шпага
|
2004
|
Афины
|
Алексей Алипов
|
Стендовая стрельба
|
Трап
|
2008
|
Пекин
|
Назир Манкиев
|
Греко-римская борьба
|
до 55 кг
|
2012
|
Лондон
|
Арсен Галстян
|
Дзюдо
|
до 60 кг
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Беслан Мудранов
|
Дзюдо
|
до 60 кг
|
2021
|
Токио
|
Виталина Бацарашкина
|
Стрельба
|
Пневм.пистолет, 10 м
Бацарашкина прервала 17-летнюю безвыигрышную серию российских стрелков на Олимпиадах. После триумфального выступления в Афинах (три золота, четыре серебра, три бронзы) наши спортсмены взяли всего восемь наград — пять серебряных и три бронзовые. Ближе всего к прекращению неудачной серии были Сергей Каменский в Рио и Анастасия Галашина в Токио, которые лидировали в своих финалах перед последним выстрелом, дожидались «девяток» от соперников, но сами били в «восьмерку».
Победы российских стрелков на Олимпийских играх:
|
Год
|
Город
|
Пол
|
Спортсмен
|
Дисциплина
|
1996
|
Атланта
|
Женщины
|
Ольга Клочнева
|
Пневм.пистолет, 10 м
|
1996
|
Атланта
|
Мужчины
|
Артем Хаджибеков
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
1996
|
Атланта
|
Мужчины
|
Борис Кокорев
|
Малокалибр.пистолет, 50 м
|
2000
|
Сидней
|
Мужчины
|
Сергей Алифиренко
|
Скоростной пистолет, 25 м
|
2004
|
Афины
|
Мужчины
|
Алексей Алипов*
|
Трап
|
2004
|
Афины
|
Женщины
|
Любовь Галкина
|
Винтовка, три положения, 50 м
|
2004
|
Афины
|
Мужчины
|
Михаил Неструев
|
Малокалибр.пистолет, 50 м
|
2021
|
Токио
|
Женщины
|
Виталина Бацарашкина
|
Пневм.пистолет, 10 м
* Стендовая стрельба.
Бацарашвина, выигравшая серебро в стрельбе пневматического пистолета в Рио-де-Жанейро, вошла в элитный клуб российских стрелков, которым удалось выиграть медали двух разных Олимпиад. Артем Хаджибеков поднимался на пьедестал в Атланте и Сиднее, Сергей Алифиренко — в Сиднее и Афинах, Алексей Алипов, Любовь Галкина и Владимир Исаков — в Афинах и Пекине.
Российские стрелки, выигравшие медали двух Олимпиад:
|
Спортсмен
|
Год
|
Город
|
Дисциплина
|
Медаль
|
Артем Хаджибеков
|
1996
|
Атланта
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Золото
|
|
2000
|
Сидней
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Серебро
|
Сергей Алифиренко
|
2000
|
Сидней
|
Скоростной пистолет, 25 м
|
Золото
|
|
2004
|
Афины
|
Скоростной пистолет, 25 м
|
Бронза
|
Алексей Алипов*
|
2004
|
Афины
|
Трап
|
Золото
|
|
2008
|
Пекин
|
Трап
|
Бронза
|
Любовь Галкина
|
2004
|
Афины
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Серебро
|
|
2004
|
Афины
|
Винтовка, три положения, 50 м
|
Золото
|
|
2008
|
Пекин
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Серебро
|
Владимир Исаков
|
2004
|
Афины
|
Пневм.пистолет, 10 м
|
Бронза
|
|
2008
|
Пекин
|
Малокалибр.пистолет, 50 м
|
Бронза
|
Виталина Бацарашкина
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Пневм.пистолет, 10 м
|
Серебро
|
|
2021
|
Токио
|
Пневм.пистолет, 10 м
|
Золото
* Стендовая стрельба.
Бацарашкина прервала доминирование в своей коронной дисциплине китайских спортсменок, которые выиграли четыре из пяти последних Олимпиад. Только в 2004 году золото афинских игр уехало не в Китай, а на Украину — к Елене Костевич. Для России золото Виталины оказалось вторым после успеха Ольги Клочневой в Атланте, в 1992 году чемпионкой Игр в Барселоне оказалась Марина Логвиненко, представлявшая сборную СНГ.
Чемпионки Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м:
|
Год
|
Город
|
Спортсменка
|
Страна
|
1988
|
Сеул
|
Ясна Шекарич
|
Югославия
|
1992
|
Барселона
|
Марина Логвиненко
|
СНГ
|
1996
|
Атланта
|
Ольга Клочнева
|
Россия
|
2000
|
Сидней
|
Тао Луна
|
Китай
|
2004
|
Афины
|
Елена Костевич
|
Украина
|
2008
|
Пекин
|
Го Вэньцзюнь
|
Китай
|
2012
|
Лондон
|
Го Вэньцзюнь
|
Китай
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Чжан Мэнсюэ
|
Китай
|
2021
|
Токио
|
Виталина Бацарашкина
|
Россия
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
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